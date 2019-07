Încearcă poziţia doggy style

Nu cred că îţi doreşti lipit de tine un corp transpirat şi, cum majoritatea poziţiilor sunt destul de intime, iar contactul partenerilor este relativ mare, doggy style este cea mai potrivită în acest sens. Partenerul trebuie să-şi folosească doar mâinile sau, de ce nu, poate să nici nu facă acest lucru. Totodată, poţi uita de dormitor şi poţi încerca sexul pe o suprafaţă rece, cum ar fi o masă, pe gresie sau oriunde-ţi doreşti.

Sexul în natură

Da, este un subiect controversat, dar se poate afla pe lista de ”to do once in a lifetime” a oricărei persoane. Atât să nu vă lăsaţi prinşi, dar şi în acest sens avem un material prin care vă oferim câteva sfaturi utile.

