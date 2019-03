-Anii 90 vin sâmbătă la Romexpo. De la ora 22.00, cei de la Gaia Boutique Club organizează „Bairam gigantique”, petrecerea la care hiturile care au rămas fierbinţi de la sfârşitul secolului trecut sunt asortate cu adidaşi, blugi, bandane, tricouri şi carouri în Pavilionul C3.



-Spectacolul „Rovegan”, o montare cu intrare liberă, va avea loc în Parcul Carol duminică de la ora 19.00. Evenimentul organizat de Centrul Educaţional vorbeşte despre drama plecării femeilor din Moldova spre vest şi promite să nu vă plictisească.



-Maria Casandra Hauşi şi Sorin Romanescu combină doinele şi horele maramureşene cu sonorităţile acustice şi electronice din jazz pentru recitalul Rostiri NewOldDoina sau NOD. Cântarea are loc duminică, de la 19.15, la Teatrul de Artă din Bucureşti.

-Artistul Mihail va cânta la Form Space din Cluj Napoca, sâmbătă de la ora 21.00. Cântăreţul moldovean face show din muzicile sale cu nuanţe de funk, pop, blues şi rock alternativ. Seara se anunţă dansantă şi plină de voie bună aşa că nu ezitaţi să le treceţi pragul.

-Timişorenii au parte de spectacolul „Dacă noi ne iubim”, un musical pe acordurile celor de la Holograf. Primul spectacol muzical care îşi propune să unească generaţii poposeşte pe malul Begăi la Filarmonica Banatul, duminică, de la 19.00. Protagoniştii sunt adolescenţi, melodiile sunt consecrate şi povestea este de dragoste.



-La Braşov vine trupa „Celelalte Cuvinte” ca să cânte integral „Albumul cu pătrăţele”, albumul cu care trupa rock a debutat acum 31 de ani. Albumul şi-a primit numele după ce prima variantă a copertei realizate de Alexandru Andrieş a fost respinsă de cenzura comunistă pentru că părea că face aluzie la demolarea clădirilor vechi din Bucureşti sau la cutremur. Călin Pop, Marcel Breazu, Tiberiu Pop, Leontin Iovan şi Ovidiu Roşu sunt duminică la Rockstadt, de la ora 21.00, cu piese ca „Un sfârşit e un început” sau „Scrisori iubite”.

-Tot Braşovul găzduieşte „Târgul de Cafea cu Aromă de Cărţi”. Evenimentul are loc duminică între orele 10.00 şi 20.00 în Aula Universităţii Transilvania. Organizatorii promit că au pus la cale un maraton de desfătări şi se laudă că între cele 500 de produse pe care le oferă nu e niciunul care să vină din supermarket. În plus, spaţiul gestionat de cei de la Spice Cup participă în aceste zile la Târgul de carte şi Muzică Libris are un program încărcat de ateliere pentru copii care pot să înveţe să picteze ori să înşire mărgele pe aţă.

