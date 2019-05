- Aventura finalului de săptămână începe pentru fanii de jocuri electronice, seriale şi benzi desenate la Romexpo, unde se dau luptele celei de-a şaptea ediţii East European Comic Con. Cum între invitaţi este actorul care tocmai l-a jucat pe Regele Nopţii sunt aşteptaţi toţi cei care au fost mulţumiţi de finalul poveştii. Desigur, sunt bineveniţi şi nemulţumiţii.

- În acest weekend aveţi ocazia să învăţaţi să faceţi Păpuşi japoneze din hârtie la Washi Ningyo-atelier, sâmbătă, de la 11.30, în mansarda Cărtureşti. Taxa de participare e 50 de lei şi se achită prin transfer bancar.

- O poveste iniţiată de cercetaşii României este programată sâmbătă, de la 17.00 până spre 22.00 în parcul Carol I. Sunt anunţate ateliere pregătite în cadrul Festivalului Luminii, ajuns la cea de-a 11-a ediţie. Intrarea este liberă iar primele lampioane se aprind la ora 20.00.

- Mergem în continuare la Timişoara, unde sâmbătă este ziua celei de-a patra întâlniri din Piaţa plantelor libere. Cine are pe acasă un ghiveci de flori (sau mai multe) de care nu mai are loc sau pe care vrea să-l dăruiască, e aşteptat în Piaţa Alexandru Mocioni cunoscută şi drept Piaţa Sinaia, de la ora 15.00. Evenimentul are caracter gratuit şi necomercial, aşa că fiecare participant contribuie fie cu bună dispoziţie, cu plante în ghiveci, cu sfaturi sau poveşti.

- De la prima oră, demarează sâmbătă Bánffy Music Day 2019 la Castelul Banffy de la Bonţida, în apropiere de Cluj Napoca.Accesul general costă 70 de lei pentru combinaţia de muzici clasice, cu plimbări în grădină şi tururi ale Castelului care debutează la ora 10.00. Organizatorii au promis că vor aduce la viaţă combinaţii de ingrediente şi condimente din reţetarele nobililor, turnate în forme noi. Nu vor lipsi poveştile despre maniere de masă iar produsele propuse sunt proaspete chiar dacă reţetele folosite sunt vechi câteva secole.

- După atâta muzică şi plimbare e momentul pentru o partidă de umor. Iar pentru acest lucru atmosfera se încinge la Sibiu. Spectacolul Kareu de Aşi îi aduce pe Mihai Bobonete, Adrian Văncică, Constantin Diţă şi Mihai Rait la Filarmonica de Stat Sibiu în Sala Thalia, duminică, de la ora 19:00.

Acestea sunt propunerile noastre pentru acest final de săptămână şi de primăvară. Vă aşteptăm şi săptămâna viitoare cu destinaţii de weekend numai bune de share-uit cu prietenii. Dacă ştiţi evenimente care nu ar trebui să lipsească din selecţia noastră, nu vă abţineţi şi daţi-ne de ştire pe sharelocation@m.ro. Un weekend viu să aveţi!