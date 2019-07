Li Lau a fost dus la spital după incident şi era „pe deplin conţient şi vorbea” duminică seara după ce i s-au pus copci pe partea din spate a capului, au declarat organizatorii evenimentului.

Ulterior, Li Laua postat un videoclip în mediul online pentru a confirma faptul că este în afara oricărui pericol, dar şi pentru a atenţiona faptul că Brendon nu este responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. De asemenea, acesta şi-a cerut scuze şi faţă de public pentru că a fost martor la un asemenea incident.

Bărbatul a menţionat că personalum medical a fost „foarte precaut pentru a se asigura că el este ok” şi a anunţat că toate showurile vor continua conform programului deja anunţat.

There was an accident on stage at Brendon Peel and Li Lau's show 'Carnival Sideshow and Other Magical Things' today. Li Lau was taken to Settlers Hospital, where he received immediate attention. He has been discharged. Thank you to everyone who has shown concern. #NAF2019 pic.twitter.com/nBmPepWpMg