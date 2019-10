Proprietarul, Tim Cameron, a scris pe Twitter ce s-a întâmplat cu portofelul lui şi cum un străin generos l-a contactat trimiţându-i bani pe unul dintre conturile lui pentru a-i scrie la rubrica „reference” numărul de telefon.

„Mi-am pierdut portofelul în drum spre casă. Nu aveam prea multe informaţii prin care puteam fi identificat aşa că un bun samaritean m-a contactat prin intermediul... contului bancar”, a scris acesta pe platforma de social media.

Alături de mesaj, bărbatul a postat şi câteva screenshoturi cu transferurile bancare care i-au fost făcute de către necunoscutul care i-a găsit portofelul.

Se pare că acesta i-a făcut 3 transferi pentru a-i putea scrie un mesaj complet la rubrica „reference”. Astfel, în primul transfer l-a anunţat că i-a găsit ceva, în al doilea că era vorba de portofelul de pe stradă iar în al treilea i-a transmis numărul lui de telefon pentru a-l putea contacta.

Utilizatorii de Twitter au rămas plăcut surprinşi de modul în care necunoscutul a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i returna portofelul: „Ce legendă, asta îmi dă din nou speranţa că există oameni buni, începusem să nu mai cred asta, dar e minunat că însă se ntâmplă aşa ceva”.

I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my... bank account 🤯



4x transfers of £0.01 each with a reference up to 18 chars pic.twitter.com/RVK8I1ZctQ