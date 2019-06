Fără îndoială că Marie Curie a fost o persoană fabuloasă, devenind prima femeie din istorie care a primit un Premiul Nobel, pentru cercetarea în domeniul radioactivităţii.



Marie Curie a descoperit radiul şi poloniul şi a avut o contribuţie uriaşă în lupta contra cancerului.



Cum ar fi ca faţa cercetătoarei să ajungă pe un tort „tematic”? Nu ar fi rău, numai că prăjitura buclucaşă a fost trimisă unei fane care comandase un tort cu... Mariah Carey, scrie metro.co.uk.



„Verişoara mea din Marea Britanie le-a spus colegilor că şi-ar dori un tort cu Mariah Carey, cu ocazia zilei sale de naştere. Aceştia au înţeles-o greşit şi cofetăria a livrat un tort cu Marie Curie, care arăta foarte bine.



Ne place noul tort, dar Marie pare mai puţin relaxată decât artista din spatele hitului „When You Believe”, a scris scriitoarea Harriet Lye pe Twitter.

„Aveţi grijă ce mâncaţi, prăjitura ar putea fi radioactivă”, a scris, în glumă, un comentator.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD