O femeie care a creat un cont online fals pentru a testa loialitatea iubitului ei a fost şocată când iubitul ei a pretins că aceasta a murit în timp ce discuta cu el de pe contul fals.

Akosuah May, o asistentă de la Accra din Ghana, a pus la punct pagina după ce a devenit suspectă că partenerul ei o înşela.

I created a fake account and started chatting my boyfriend, he told me his girlfriend just died two months ago😢