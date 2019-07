„Stăteam în casa părinţilor soţului meu, pentru a vizita oraşul său natal”, a povestit femeia, potrivit mirror.co.uk.



„Era prima dată când stăteam la ei. Totul a fost bine până când am descoperit că socrul meu practică nudismul. L-am văzut cum se uită la televizor, fără haine pe el, când am ajuns acasă, de la o cină în oraş cu soţul meu”, a spus soţia.



„După duş, socrul meu a umblat gol prin casă, până la maşina de spălat rufe. Nu poartă nici măcar un prosop. I-am zis soţului meu că este foarte neadecvat”.



Bărbatul şi-a apărat însă tatăl, precizând că „pentru el este ceva foarte normal”.



„I-am zis socrului meu că dă dovadă de lipsa de respect, când nu poartă haine în prezenţa altora. M-a certat şi a zis că este casa lui, în care poate face tot ce vrea el.



I-am zis că m-am săturat, m-am cazat la hotel şi mi-am luat bilet de avion pentru casă.



Soţul mi-a zis că am exagerat şi nu m-a susţinut deloc”, a mai spus femeia.



Din păcate, se pare că soţul nu s-a întors încă de la părinţii lui...