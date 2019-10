Tânărul de 21 de ani, al cărui nume nu a fost divulgat, a apelat la metoda neobişnuită, neigienică şi foarte dureroasă în urmă cu doi ani, însă videoclipul şi pozele cu „metoda” au devenit virale recent, după ce unul dintre prietenii unii s-a hotărât să le publice în mediul online.

Rezidentul din Mendoza, Argentina, a fost identificat totuşi de media locală căreia i-a oferit detalii despre gestul controversat.

„Mi-am făcut tatuajul la o săptămână după ce mă hotărâsem să intru în poliţia aeroportului. Deşi în cerinţele specificate pe site nu era menţionat şi acest aspect, mi s-a spus că nu pot lucra acolo dacă am tatuaje în zone vizibile. Asta s-a întâmplat în 2017, când aveam 19 ani. Însă, celălalt motiv pentru care am făcut acest gest a fost cel al aspectului estetic. Sunt foarte atent la detalii şi nu prea mi-a plăcut cum a ieşit tatuajul. Aşa că m-am uitat pe YouTube de metode de îndepărtare. Întâi am încercat cu o piatră de călcâie, dar nu a funcţionat. Apoi am continuat cu o răzătoare. Mă durea foarte tare şi sângeram destul de mult. A trebuit să mă dau cu dezinfectant şi să mă bandajez destul de mult. La o săptămână după asta, am mers la spital pentru a-mi face vaccinul antitetanos”, a povestit tânărul.

„În acel moment bineînţeles că am regretat ce făcusem. Dar când am văzut că începe să se vindece, nu m-am mai îngrijorat. Însă nu recomand nimănui asta”, a adăugat acesta.

Mai mulţi artişti de tatuaje au văzut videoclipul iar părerea generală este că metoda cea mai bună este îndepărtarea cu laser.

„A putut să îşi scoată tatuajul pentru că artistul nu i l-a bătut bine. Un tatuaj făcut corect nu se îndepărtează atât de uşor, iar la sfârşit îţi rămâne un fel de crater în piele”, a comentat un utilizator.