Sânii uriaşi îi fac viaţa acestei femei de nesuportat, dar medicii nu se înghesuie să o ajute, scrie mirror.co.uk. Dani Markerson are 20 de ani şi vrea cu disperare să-şi micşoreze sânii. Sunt prea dureroşi şi tânăra este „dezgustată” de atenţia bărbaţilor.



Doctorii britanici nu vor să finanţeze o micşorare / reconstrucţie de sâni în cazul acesteia. Din păcate, Dani a renunţat la jobul ei de instructor de soft play, din cauza înzestrărilor de la natură prea dureroase.



Dani are nevoie de 6.000 lire sterline pentru a face operaţia într-o clinică privată. Ea a spus că sânii au reprezentat un adevărat „blestem”, încă de la vârsta de 12 ani, când au crescut incredibil de repede şi au atras privirile bărbaţilor.



„Vrea să scap de aceşti sâni, fiind singura mea şansă la o viaţă lipsită de dureri. Aş putea să revin la muncă şi m-aş simţi iar încrezătoare în mine.



Când eram adolescentă şi mergeam la şcoală în uniformă, bărbaţii mă claxonau, strigau la mine să merg acasă cu ei. Atenţia asta m-a dezgustat. Le strigam că am 14 ani, dar nu le păsa. Mama mea m-a dus la şcoală apoi şi - la un moment dat - i-am zis că „acum sunt mare”. Ea mi-a răspuns: „Da, tocmai asta e problema ta”.



„Durerea sânilor este de nedescris şi este dureros să-i „car” după mine”, a mai spus Dani. „La muncă, obişnuiam să stau undeva şi nu mă mai puteam ridica. Simt că am două sacoşe de cumpărături pe mine şi nu le pot da jos”.



Dani poartă un sutien special de 40 lire şi suferă de depresie şi anxietate, din cauza sânilor prea mari.