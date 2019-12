Cei doi avea o relaţie de trei ani în momentul în care tânăra a descoperit că este înşelată nu doar cu prostituate, ci şi cu o altă femeie care îi era parteneră de ceva timp.

„Credeam că este foarte imatur şi că nu este pregătit să aibă o relaţie serioasă, dar pe măsură ce ucrurile au avansat, sentimentele noastre s-au dezvolatat şi am început să avem o relaţie cu adevărat serioasă, dar întotdeauna am văzut anumite semne dubioase iar faptul că aveam o relaţie la distanţă l-au ajutat să ţină ascunse anumite lucruri.

Niciodată nu posta ceva legat de mine pe social media şi ea foarte secretos în legătură cu telefonul lui. Întotdeauna postam despre el la my story şi nu mă ascundeam că am o relaţie iar dacă voia putea să îmi acceseze oricând telefonul”, a mărturisit Neyleen potrivit unilad.co.uk.

„Într-o zi am ajuns acasă iar el îşi spăla maşina afară, apoi i-am văzut Apple Watch-ul care tot bâzâia întruna. Mi-a stârnit interesul pentru că am văzut o iconiţă mică pe ecran ce părea că este o poză cu fundul unei fete care purta doar lenjerie intimă, dar şi nişte mesaje de la fosta lui iubită. M-am hotărât să iau ceasul cu mine şi să ies din casă. Aşa că am parcat în apropierea casei. Nu mai puteam respira”, a continuzt aceasta.

De asemenea, tânăra a descoperit şi alte mesaje, unul dintre ele fiind de la o femeie care îi scrisese că vrea să facă dragoste cu el. Se pare că mesajul acesta fusese primit într-o zi în care iubitul îi spusese lui Neyleen că o iubeşte.

Tânăra i-a mărturisit fostului iubit ce a descoperit iar acesta a recunoscut tot.