Cel poreclit „Brică" a comentat schimbarea importantă care a avut loc la Halep în ultimii ani, ea fiind mult mai deschisă şi mai sociabilă, fapt care a ajutat-o să-şi facă prieteni atât în circuitu feminin, cât şi în cel masculin. În plus, Daniel Dobre recunoaşte că şi-a schimbat puţin perspectiva şi la antrenamente, unde este de multe ori dispusă să abordeze lucruri noi.

„S-a schimbat foarte mult (n. red - de la începutul colaborării până acum). În primul rând, este altfel percupută pe tur, atât de jucători, cât şi antrenori. Este mult mai deschisă. Înainte era mai singuratică în tot ceea ce făcea. În afară de asta, are mult mai multă încredere în tot ceea ce face, jocul s-a dezvoltat, cunoaşte mai bine situaţiile, mai ales cele de vârf, le tratează altfel. Este mai deschisă la lucruri noi, în legătură cu tactica de joc sau anumite execuţii tehnice, dar şi cu alte lucruri din afara tenisului, cum ar fi ieşitul în oraş, pregătirea fizică este mult mai deschisă. S-a schimbat mult în bine şi mai are posibilitatea de a se dezvolta în continuare", a declarat Dobre.

Antrenorul constănţencei a recunoscut că i-a fost destul de greu să se adapteze la personalitatea ei. Dobre a explicat stilul lui Halep, care nu doreşte ca antrenorul să aibă o influenţă foarte mare asupra sa, mai puţin în momentele în care chiar se află în dificultate şi are nevoie de susţinere morală.



„Simona este foarte specială. În primul rând, principiul <mai mult este bine> nu există. Ea are principiul de a avea calitate pe ceea ce faci, chiar dacă este puţin e foarte important. În afară de asta, nu trebuie bătută la cap în fiecare moment. E un om care îşi spune ofurile şi când are nevoie de ceva, spune. Sunt câţiva jucători pe care tot timpul trebuie să-i îndemni să facă ceva, pe care tot timpul trebuie să-i sfătuieşti şi nu cred că este cazul aici. O anumită discreţie şi o anumită distanţă faţă de relaţia cu Simona este un punct foarte important. Să nu te bagi peste ea, să o laşi să-şi urmeze ritmul pe care îl are de antrenament, de meci, de viaţă. Nu trebuie să îţi impui mereu punctul tău de vedere pentru că ea e o jucătoare matură, care ştie ce vrea de la acest sport şi ştie cum vrea să joace şi dacă tu încerci tot timpul să-i schimbi această idee nu este cel mai important lucru.



Trebuie să fii un bun pedagog în momentul în care eşti cerut. Dacă totul îi merge foarte bine, rolul tău este redus. Sunt şi alte zile în care are nevoie de toţi oamenii de lângă ea, care să o ajute cu cele mai bune indicaţii ca să o scoţi din acea stare. Asta face diferenţa între jucători. Sunt unii pe care trebuie să îi laşi tot timpul în pace şi alţii după care trebuie să fii tot timpul după ei. La Simona trebuie să te adaptezi la starea ei şi la ce are ea nevoie în acel moment".



Simona Halep este calificată în sferturile de finală de la Roland Garros, după ce a trecut, rând pe rând, de Ajla Tomljanovic (47 WTA), Magda Linette (87 WTA), Lesia Tsurenko (27 WTA) şi Iga Swiatek (104 WTA). Miercuri, în sferturi, constănţeanca va da peste americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA).

