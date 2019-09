Sinead O'Connor, devenită celebră după lansarea piesei Nothing Compares 2 U, compusă chiar de Prince, a spus că artistul a vrut să o bată.



Prince a murit în 2016, în urma unei supradoze. Cei doi artişti nu s-au înţeles foarte bine, potrivit cântăreţei.



În timpul unei apariţii în emisiunea Good Morning Britain, după ce a cântat pentru telespectatori, Sinead O'Connor a fost rugată să vorbească despre implicarea lui Prince în melodia respectivă.



„Ne-am întâlnit o dată, dar nu ne-am înţeles, am vrut să ne luăm la harţă. Nu ne-am înţeles prea bine”, a spus Sinead O'Connor.



Piers Morgan, gazda emisiunii, a fost uimit de ceea ce a auzit: „Aţi vrut să vă luaţi la bătaie?”



„Ei bine, el a încercat să mă bată şi eu m-am apărat”, a declarat Sinead O'Connor.



Susanna Reid, cealaltă gazdă a emisiunii, a declarat: „Staţi un pic, nu pare o glumă, pare serios”



Sinead O'Connor a răspuns: „Oh, nu e o glumă, a fost înspăimântător. În Los Angeles, m-am dus la el acasă, fără să ştiu ce se va întâmpla”.



Sinead a spus că Prince se simţea „iritat” deoarece vedeta nu era „protejata” lui şi i-a cerut anumite lucruri. „Mi-a ordonat să nu mai înjur în interviuri”, a spus Sinead O'Connor, menţionând însă că „irlandezii înjură mereu”.



„I-am zis unde să se ducă şi a vrut să mă bată cu o pernă, în care avea un obiect greu. Am fugit din casa lui şi m-am ascuns după un copac, în timp ce el s-a dus la maşină. Ne-am întâlnit pe autostrada din Malibu la ora 5 dimineaţa, alergam în jurul maşinii lui, eu l-am scuipat şi el a încercat să-mi dea un pumn. Consumase droguri foarte puternice”, a povestit Sinead O'Connor.



Aceasta a povestit cum a sunat la uşa unei persoane, după ajutor.



„Era drogat, luase ceva foarte dubios”, a conchis vedeta.