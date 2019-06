Biletele pentru evenimentul "What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson" au preţuri cuprinse între 90 de lei şi 250 de lei. Biletele se găsesc în reţeaua iabilet.ro şi pe bilete.ro.

Bruce Dickinson vine de aceasta dată pentru a discuta cu fanii despre cariera sa, despre perioada petrecută departe de Iron Maiden, despre pasiunea pentru avioane, despre bere, despre scrimă şi, nu în ultimul rând, despre cartea sa autobiografica, potrivit organizatorilor, Kompas Events şi Asociatia Culturala Mall4Art.

Show-ul include o sesiune de întrebari din partea publicului.

În 2017, Bruce Dickinson a început să-şi promoveze autobiografia printr-un mic turneu în Marea Britanie. "What Does This Button Do?" a devenit bestseller în topurile New York Times şi UK Times, ceea ce a dus în scurt timp la un adevărat turneu mondial de întâlniri cu fanii. Evenimentul s-a transformat treptat într-un one-man show veritabil, ce durează peste două ore.

Întâlnirea este împărţită în două segmente: în prima parte, muzicianul vorbeşte cu mult umor despre viaţa lui extrem de interesantă, oferind poveşti care nu au fost incluse în carte, teamă să nu fie cenzurate. Cea de-a doua parte este rezervata în exclusivitate întrebărilor puse de cei din public.

Bruce Dickinson este solistul trupei britanice Iron Maiden, care a susţinut de-a lungul anilor mai multe concerte şi în România.

Iron Maiden a lansat de-a lungul carierei 16 albume de studio, vândute în aproximativ 100 de milioane de exemplare. Hituri precum "The Number of the Beast", "Hallowed Be Thy Name", "The Trooper", "Flight of Icarus", "Where Eagles Dare", "To Tame A Land", "Wasted Years", "Bring Your Daughter... to the Slaughter", "Afraid to Shoot Strangers", "Wasting Love" au transformat Iron Maiden într-una dintre cele mai longevive şi influente trupe de heavy metal din întreaga lume. Grupul este format din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain.

Foto: Hepta