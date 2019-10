Cartea biografică "Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage", scrisă de Christopher Andersen şi publicată pentru prima dată în anul 1997, va fi relansată în format eBook şi va conţine informaţii necuprinse în varianta iniţială.

Andersen a scris biografiile unor celebrităţi precum Mick Jagger, prinţesa Diana şi Hillary Clinton şi oferă o nouă perspectivă asupra infidelităţii lui Kennedy. La mai multe decenii de la asasinarea lui, noi informaţii despre multiplele relaţii pe care le-a avut cu actriţe precum Anita Ekberg, Gene Tierney şi Marlene Dietrich au fost dezvăluite.

Astfel, John F. Kennedy ar fi avut o relaţie secretă cu actriţa Audrey Hepburn. O secretară de la Casa Albă, Mary Gallagher, i-a spus lui Andersen că şi-o aminteşte pe actriţă venind la Kennedy atunci când acesta era un tânăr senator.

"Îmi amintesc cum întregul birou era încântat când ea venea. Era graţioasă precum o lebădă", a spus Mary Gallagher.

"Audrey avea un râs molipsitor, asemănător cu ceea ce se vede pe ecrane, dar avea şi această latură foarte sexy, foarte obraznică, pe care publicul nu a văzut-o niciodată. Au reuşit să ţină acest lucru departe de presă, făcând legătura dintre ei mai intensă", a scris Andersen.

În acelaşi timp, Angie Dickinson l-a descris pe Kennedy drept "genul criminal, un om devastator de încântător, tipul de bărbat pe care mama ta îl vrea ca ginere".

Actriţa Angie Dickinson a definit momentele intime pe care a avut-o cu Kennedy drept "cele mai palpitante şapte minute din viaţa mea".

Cu toate acestea Sophia Loren, ce avea 24 de ani pe atunci, i-a respins avansurile lui Kennedy. Acesta l-a trimis pe unul dintre prietenii lui, senatorul George Smathers, să o invite pe Loren, în numele său, la reşedinţa din Georgetown, Washington.

După ce Sophia a refuzat invitaţia, Kennedy a mers personal pentru a încerca să o convingă. Kennedy a susţinut că iniţiativa lui s-a concretizat, dar Loren a negat că ar fi avut vreo relaţie cu el.

"Nu accepta să fie refuzat şi insista până le convingea", a declarat Smathers.

John Fitzgerald Kennedy a fost cel de-al 35-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii. El a fost împuşcat mortal pe 22 noiembrie 1963, la Dallas, în timp ce se afla în maşina prezidenţială alături de soţia sa, Jacqueline Kennedy, şi de guvernatorul statului american Texas, John Bowden Connally, Jr.

Remarcată în 1950, în rolul unei sclave în filmul "Quo Vadis", actriţa italiană Sophia Loren a jucat alături de cei mai mari actori hollywoodieni ai anilor 1950 şi 1960 şi a alcătuit un cuplu de legendă alături de compatriotul ei Marcello Mastroianni în câteva lungmetraje foarte apreciate. Rolul ţărăncii din "Ciociara", de Vittorio De Sica (1960), i-a adus Sophiei Loren, în 1962, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal şi premiul pentru interpretare feminină la Cannes. Actriţa italiană a primit în 1991 un al doilea premiu Oscar, pentru întreaga carieră.

În 2016, Sophia Loren a primit premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca.