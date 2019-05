„A fost o relaţie minunată, plină de fericire şi încredere. Ne-am îndrăgostit, am fost împreună pe durata colegiului, am mers în călătorii, am făcut voluntariat împreună, am crescut patru copii frumoşi, am cumpărat o casă împreună, aveam o relaţie sexuală foarte sănătoasă, îi sfătuiam pe alţi tineri căsătoriţi şi ne sprijineam reciproc. Când spun că era foarte multă încredere, chiar aşa e”.

Dar după opt ani de căsnicie, a început să observe schimbări în comportamentul soţiei lui, precum ieşitul noaptea târziu, plata doar cu bani cash, dar şi shimbatul parolelor.

Tatăl a patru copii, Stevie, Neela, Titus şi Olive, a mărturisit: „Pur şi simplu ceva părea în neregulă. Încă eram puternici împreună. Încercam să dau vina pe stresul de la serviciu, creşterea a patru copii sau mutatul în noua casă”.

„Ea încerca să evite tot, eu încercam să găsesc cauzele”, a continuat bărbatul.

Se pare că lucrurile au început să meargă din ce în ce mai prost.

„După câteva luni, lucrurile au luat o turnură şi mai negativă - a început să nu mai vină noaptea acasă. E uşor să zici că ar fi trebuit să o las să plece. Dar la momentul respectiv, încă mai aveam puţină încredere în ea. Dacă spunea că nu avea nicio aventură, atunci nu avea”.

Însă Seth a descoperit adevărul într-o noapte când Crissy şi-a uitat Facebookul deschis: mai multe mesaje dovedeau că soţia lui avusese mai multe aventuri de o noapte şi avea, de asemenea, şi un iubit alături de care avea o relaţie serioasă.

Devastat de descoperirea pe care a făcut-o, a început să vorbească cu bărbaţii alături de care soţia lui avusese mai multe aventuri. Astfel a descoperit ceva şi mai şocant: „Îşi împărtăşea mai mult decât trupul... chiar şi sufletul. Asta este ce doare cel mai tare când e vorba de aventuri”.

Deşi au încercat să facă lucrurile să meargă, în cele din urmă Seth i-a acordat divorţul, câştigând şi custodia copiilor, relatează The Sun.

Foto: Seth Megow