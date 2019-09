Un regizor le-a cerut prostituatelor de lux să vorbească despre cele mai „întunecate” fantezii ale clienţilor lor, scrie dailystar.co.uk. Potrivit unei tinere care practică videochat-ul XXX, se pare că există numeroase dorinţe la care femeile trebuie să se supună.



Pixie, în vârstă de 24 de ani, lucrează în industria pornografică de un an, dar a trăit multe lucruri interesante. După câteva luni, clienţii îi cer să joace anumite roluri ieşite din comun, de-a dreptul „stranii”.



Regizorul Jamalui Maddix a vorbit cu Pixie pentru un episod din emisiunea „Adventures in Futureland”, difuzată de Channel 4. Într-un segment video, aceasta recunoaşte că „roleplaying”-ul este o parte importantă din jobul ei.



„Fac multe asemenea scenete. Am mulţi fraţi mai mari, veri sau taţi...Mulţi mimează incestul”, a spus Pixie. Pixie recunoaşte că este deranjată de unele cereri tabu ale clienţilor. „Mă întrebi dacă mă simt ciudat? Uneori... Un bărbat a vrut să mă strige pe numele fiicei lui. A fost prea mult pentru mine: fantezii cu propria fiică”.



Chiar dacă Pixie se simte stânjenită în unele situaţii ale muncii sale, acest lucru nu o împiedică să ducă la bun sfârşit cererile clienţilor. Modelul care face videochat XXX consideră că este mai bine ca aceşti oameni să-şi satisfacă fanteziile în mediul online decât „în persoană”.



Pixie a spus că, dacă ar refuza roleplay-ul, s-ar găsi repede alte fete care să accepte rolurile respective. Jamali s-a declarat „oripilat” de povestea prostituatei - dar a lăudat-o pentru curaj. „Trebuie să fii bine pregătită psihic pentru aşa ceva. Clienţii de videochat erotic sunt mult mai bizari decât ar crede cineva”.

foto: captură youtube.com