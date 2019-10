„A murit Tamara. Noi îi spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine şi nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generaţii întregi, să le descreţească frunţile, să le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulţumesc pentru tot ce am învăţat şi m-ai învăţat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!", a scris Ştefan Bănică Jr. pe Facebook.

Tamara Buciuceanu Botez a murit, marţi, la Spitalul Elias din Capitală, au precizat, reprezentanţii unităţii spitaliceşti.

Actriţa a fost internată pe fondul unor probleme cardiace la începutul lunii octombrie, iar în ultimele zile, starea sa de sănătate se agravase.