În plus, albinele afectate de EMF nu reuşeau să răspundă la pericole într-un mod similar cu celelalte insecte din aceeaşi specie.



„Diminuarea capacităţii adaptative şi a celei de învăţare sunt destul de îngrijorătoare”, afirmă Sebastian Shepherd, cercetător al departamentului de entomologie din cadrul Purdue University. „Acestea au fost tocmai exemplarele cele mai vesele şi mai sănătoase înainte de a fi expuse la EMF”.



Descoperirea ar putea reprezenta un indiciu care explică recentul şi misteriosul declin al numărului de familii de albine înregistrat în SUA. Prin preţioasa lor activitate de polenizare, albinele generează venituri anuale în sectorul agricol nord-american de nu mai puţin de 15 miliarde de dolari.



Anul trecut, crescătorii din SUA au raportat că s-au confruntat cu cel mai mare nivel de mortalitate la familiile de albine din ultima decadă. În plus, în anii anteriori, anumite colonii pur şi simplu au dispărut.



Cercetătorii sunt de părere că problema nu este generată doar de o singură cauză, ci de o paletă largă de factori de stres, cum sunt transportul pe distanţe lungi între zonele de cules sau zborul deasupra suprafeţelor agricole tratate cu pesticide. În plus, şi liniile de înaltă tensiune par să fie un generator de stres la albine.



„Laolaltă, toţi aceşti factori de stres slăbesc rezistenţa albinelor la boli şi la condiţiile meteo extreme”, a adăugat Shepherd.



Albinele lui „Pavlov” de Purdue muşcau şi înţepau



Noul studiu se bazează pe o lucrare aparţinând aceluiaşi grup de cercetători, publicată în mai 2018. La acea vreme, s-a dovedit că albinele îşi pierdeau din capacitatea de cules atunci când erau nevoite să zboare prin câmpuri electromagnetice măsurând 100 microTesla (µT). Vorbim practic de niveluri maxime de EMF înregistrate sub liniile de înaltă tensiune. Conform aceluiaşi studiu, niveluri EMF chiar şi de 20 µT afectau capacitatea de învăţare a albinelor.



Potrivit datelor din noul studiu, albinele au fost expuse timp de 17 ore (durata petrecută în stup, incluzând aici şi perioada nopţii) la EMF variind între niveluri de 100 şi 1.000 µT, înregistrate la aproximativ un metru de liniile de înaltă tensiune. Ulterior, insectele în cauză aveau de îndeplinit diverse teste de comportament şi învăţare.



Într-unul dintre aceste teste, albinele erau familiarizate cu diverse mirosuri florale. Ulterior, acestea erau supuse unui număr de cinci testări în care, pentru câteva secunde, insectele erau expuse mirosurilor, fix înainte să aibă parte de un şoc electric. Cercetătorii măsurau apoi de câte încercări era necesar, astfel încât albinele să-şi scoată acul ca reacţie defensivă la expunerea la mirosuri, mai degrabă decât la şocul electric.



La ambele niveluri de expunere, albinele-martor reacţionau mai încet decât cele neexpuse factorilor de stres – asocierea mirosurilor cu şocurile. Doar o treime din albinele expuse au învăţat să reacţioneze după parcurgerea a cinci încercări. Asta în comparaţie cu jumătate din albinele neexpuse la şocuri electrice. Insectele „curentate” par să fi dezvoltat inclusiv un comportament agresiv faţă de celelalte albine – muşcături şi înţepături.



În încheierea raportului, Shepherd afirmă căcă liniile de înaltă tensiune nu omoară neapărat albinele, ci că factorii fizici generaţi de aceste elemente ar trebuie cercetaţi mai în amănunt.



Deocamdată, pesticidele sunt cei mai blamaţi factori de mortalitate în cazul albinelor.



În anul 2006, apicultorii comerciali au început să raporteze ceea ce este cunoscut acum sub numele de tulburare de colaps de colonii, unde colonii întregi de albine mor fără nicio cauză evidentă.