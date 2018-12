A fost lansat trailerul filmului ”Suge-o, Ramona“, o adaptare ce are la bază cartea cu acelaşi nume scrisă de Andrei Ciobanu şi care s-a bucurat de un succes enorm, având peste un milion de cititori în mediul online.

Filmul ”Suge-o, Ramona“ va fi în limba engleză, după cum a explicat comediantul: ”Şi fiindcă în viaţă, cel mai bine e să te compari cu cei mai buni decât tine şi nu cu cei mai slabi, am decis să-l facem în limba engleză pentru că «ce, noi suntem mai proşti ca americanii?» Doamnelor şi domnilor, cu mare emoţie în suflet şi mândrie în gând vă prezint trailerul filmului «Suge-o, Ramona»“, a scris Ciobanu pe Facebook.

Filmul va intra în cinematografe de Ziua Îndrăgostiţilor, pe 14 februarie 2019.

Comedianul a amintit şi cum a luat naştere ideea de a scrie o carte şi a transmis un mesaj de mulţumire către cititori:”Pe 26 septembrie 2013, scriam pe Facebook o mică povestire despre o fată de care-mi plăcea mie în liceu şi o păţanie pe care am avut-o alături de ea, când eram la o cabană cu mai mulţi prieteni. Acea postare avea să fie primul capitol din cartea ce urma să o scriu şi anume «Suge-o, Ramona». Am publicat-o pe 14 februarie 2015 şi a devenit în foarte scurt timp, cea mai citită/vândută carte din România. A adunat o grămadă de oameni care i-au sorbit cu drag fiecare rând şi vreau să le mulţumesc, iar alţii au decis să o judece fără măcar să o deschidă. Mulţi mi-au spus că, de multă vreme, nu au mai râs atât de mult citind o carte, iar unii m-au înjurat ascunşi după nickname-uri şi tastaturi.

Cert este că, în vara anului 2016, am primit de la Cristina Iacob (regizorul filmului ”Selfie”) o ofertă de a ecraniza povestea, născută pe Facebook şi continuată în librării, pe care am acceptat-o fără să clipesc. Am scris scenariul, am tăiat, am şters, am rescris, ne-am enervat, am căutat actori, ne-am îmbrăţişat, am filmat, ne-am înjurat şi apoi ne-am pupat timp de doi ani de zile şi până la urmă treaba a ieşit“, a povestit comedianul.

Foto: Captură