Camionul Volvo FL6 produs în 1988 a fost acoperit cu graffiti de Banksy în noaptea de Revelion din anul 2000, la o petrecere organizată în Spania.

Banksy a început să decoreze camionul la acea petrecere şi şi-a continuat munca vreme de două săptămâni. Vehiculul a fost acoperit în totalitate cu imagini, tipare şi text, iar numele lui Banksy, imprimat prin tehnica stencil-urilor, apare de două ori.

La acea vreme, Banksy nu cunoscuse încă celebritatea de care se bucură în prezent.

Sub sloganul "Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We'll Be In Charge)", vehiculul funcţional a fost itinerat în toată lumea alături de Circul Internaţional Turbozone şi este una dintre cele mai ample lucrări realizate de Banksy, având o suprafaţă de 80 de metri pătraţi.

Camionul va fi scos la licitaţia Goodwood Revival, din Chichester, Marea Britanie, dedicată colecţionarilor de automobile, pe 14 septembrie şi ar putea stabili un record de preţ pentru lucrările artistului.

În 2018, "Girl with balloon", o lucrare semnată de Banksy, s-a autodistrus imediat după ce a fost adjudecată la licitaţie, pentru 1,185 de milioane de euro.

În luna ianuarie 2015, o colecţie ce include 32 de desene create de Banksy a fost vândută cu aproape 435.000 de lire sterline (580.000 de euro) la o licitaţie organizată în Marea Britanie.

Banksy este celebru pentru desenele sale de tip graffiti realizate pe diverse clădiri importante, însoţite adeseori de comentarii cu tentă socială. Considerat un reprezentant al curentului street art, el este renumit pentru faptul că îşi tachinează publicul, dar şi autorităţile, iar lucrările sale sunt extrem de originale, făcându-i pe privitori să vadă lucrurile într-o cu totul altă lumină.

Acesta a apărut în documentarul "Exit Through the Gift Shop", pe care l-a şi regizat şi în care îşi prezintă opera, fără a-şi dezvălui însă nicio secundă chipul. Filmul său a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun documentar în anul 2011.

Banksy, care îşi ascunde identitatea, preferând să rămână în anonimat, este originar din Bristol, un oraş din sud-vestul Angliei. Artistul britanic combină adeseori în operele sale umorul şi arta subversiunii: el şi-a exercitat arta pe zidurile din New Orleans, după uraganul Katrina, dar şi pe zidul din Cisiordania care îi separă pe israelieni de palestinieni.

În 2009, el şi-a instalat 100 de opere în muzeul de artă din Bristol chiar în faţa oficialilor prezenţi la un vernisaj. În trecut, Banksy a reuşit să introducă pe ascuns în incinta Disneyland o statuie în mărime naturală ce reprezenta un deţinut de la Guantanamo.

În toamna anului 2013, operele sale au fost prezentate într-o expoziţie inedită pe zidurile clădirilor din New York. Desenele artistului britanic au fost protejate cu grilaje şi agenţi de pază.