După ce au participat la emisiunea „Popstars: The Rivals“, cele două gemene au devenit celebre, scrie The Guardian.

Piesa lor de debut, „Cheeky Song (Touch My Bum)“, a fost vândută în peste 1,2 milioane de copii la nivel mondial. Gabriela a vorbit despre cum a ajuns alături de sora ei geamănă să participe la show-ul de talente, care, recunoaşte ea, le-a schimbat total viaţa.

„Eu şi sora mea geamănă Monica am participat la audiţiile show-ului «Popstars: The Rivals», în 2002, la Royal Opera House. Dacă nu ar fi fost această emisiune, am fi putut ajunge balerine. A trebuit să cântăm ceva în cadrul audiţiei noastre, aşa că mama noastră, Margit, a scris «The Cheeky Song» în jumătate de oră. Mama a venit cu ideea, ne-a cântat-o şi ne-a spus: «Faceţi asta!». Noi am fost obraznice toată viaţa, am «furat» lucruri din frigider sau ne-am schimbat hainele între noi, astfel încât mama să nu ne mai poată deosebi. «Cheeky Song» este un cântec unic. Versul «Atinge-mi fundul, asta este viaţa» este de fapt despre a fi tu însuţi, despre a nu lua lucrurile prea în serios, indiferent de ce se întâmplă în viaţă“, a mărturisit Gabriela.

Geamăna de la Cheeky Girls a vorbit şi despre momentul de la audiţii, când au fost ironizate de unul dintre membrii juriului pentru aspectul lor fizic: „Louis Walsh a fost foarte răutăcios cu noi la audiţii, ne-a întrebat dacă suntem cu adevărat femei. Aveam doar 19 ani, nu l-am luat în serios. În România nu exista pe atunci un asemenea concurs, aşa că nu ştiam cât de important era. Nici măcar nu credeam că este televizat! Dar, brusc, vieţile noastre s-au schimbat total“.

Totodată, cântăreaţa a povestit şi despre lucrurile mai puţin plăcute care au apărut odată cu celebritatea, pierderea controlului şi lupta cu anorexia.

„Anul în care a apărut piesa noastră «Cheeky Song» a fost unul extrem de agitat. Am câştigat un premiu la National Music Awards şi am plecat în Filipine, Thailanda, Japonia şi Malaezia. Dar casa de discuri a preluat controlul asupra vieţilor noastre. Nu mai aveam timp pentru nimic altceva şi nu aveam prieteni. Eram singure şi cântam chiar şi pentru 100.000 de oameni. Am pierdut controlul, aşa că am început să fim obsedate de ceea ce mâncam şi de mersul la sală. Am ajuns anorexice“, a spus Gabriela.

Aceasta a recunoscut în interviul pentru The Guardian că au avut datorii, după ce firma de impresariat cu care lucrau a dat faliment:

„Firma Telstar a intrat în faliment. Ne datora peste 1 milion de euro. A trebuit, însă, să muncim doi ani doar pentru a plăti datoriile cu care ne-au lăsat. Ca de exemplu, am fost cazate opt luni într-un hotel din Londra, iar facturile nu au fost plătite. Reprezentanţii hotelului au venit la noi, cerându-ne 55.000 de euro. Dar întotdeauna ne-am păstrat zâmbetul pe faţă, indiferent prin ce am trecut, pentru că suntem artiste. Oamenii ne spun că piesa noastră, dar şi coregrafia reprezintă pentru ei o amintire importantă a copilăriei lor, iar asta nu poate decât să ne bucure. Da, a fost votată cea mai proastă piesă din toate timpurile, dar cred că acesta este doar modul oamenilor de a spune că este, de fapt, cea mai bună piesă din toate timpurile“, a adăugat cântăreaţa.

