Becky Crandley a venit vineri la Sittingbourne Community College din Kent, pentru a-i face „o surpriză” fiului ei, Harley.



Acesta are 12 ani şi nu s-a purtat corespunzător la şcoală, scrie metro.co.uk. Becky l-a avertizat că, dacă nu se va îndrepta, va veni la şcoală pentru a-i da o lecţie.



Femeia s-a ţinut de cuvânt şi a venit la ore, după ce a primit e-mail-uri de la profesoara elevului, referitor la două incidente. Mămica a demarat astfel „Operaţiunea Mama-Ursoaică”.



Becky, care mai are încă patru copii, a declarat: „L-am ameninţat că o să stau cu el în bancă, dacă e nevoie, dar a râs de mine. Am primit numeroase telefoane. Mi-a dat profesoara de matematică e-mail şi mi-a vorbit despre un incident, aşa că am venit la şcoală. Nu a ştiut că o să vin, a fost foarte jenat de situaţie şi am fost prezentată drept mama lui.



Becky a spus că a trebuit să facă asta deoarece elevii din ziua de azi sunt tot mai obraznici. „Mămica lui a suportat prea multe, am pus piciorul în prag şi nu îl mai ridic. Regret că nu i-am făcut o poză când am intrat pe uşă, deoarece s-a înroşit tot, nu pot compara cu nimic acea culoare”, a povestit mama lui Harley.

foto: Facebook / Becky Crandley