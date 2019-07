În imagini se văd rănile cumplite suferite de o tânără de 18 ani, care „a îndrăznit” să refuze un individ. Acesta a urmărit-o în timp ce ieşea dintr-un nightclub şi a abordat-o fără să ţină cont de nicio limită. „Îmi pare rău, dar nu sunt interesată”, i-a spus fata, care s-a trezit sub o ploaie de pumni şi picioare, scrie mirror.co.uk.



Gabrielle Wash, de 18 ani, a ieşit cu prietenul ei, Kyle McKeown, în Manchester, dar amândoi au fost atacaţi. Aceasta a primit un pumn care a lăsat-o inconştientă, în timp ce Kyle a fost - la rândul său - „călcat în picioare”.



În fotografii se vede cum Gabrielle are ochiul umflat şi cu răni, în timp ce Kyle are urme de violenţă.



Gabrielle spune că vede „galben” cu ochiul rănit. Fata se teme să mai iasă din casă după atac şi consideră că, în unele situaţii, „fetele simt că nu au voie să refuze un bărbat”.



Cei doi petrecăreţi se îndreptau spre casă în jurul orei 3.30 dimineaţa, după o noapte la Club Bloom, când au fost abordaţi de trei bărbaţi.



Unul dintre indivizi i-a bătut măr Gabrielle şi Kyle. Tânăra a avut noroc să primească primul ajutor de la voluntarii Village Angels.



Din nefericire, individul care i-a bătut pe cei doi nu a fost încă prins de poliţie.

foto: captură youtube.com