Cercetătorii au realizat un studiu al calităţii spermei în rândul tinerilor elveţieni şi au descoperit că doar 38% dintre aceştia depăşesc media calităţii, transmite independent.co.uk.



17% dintre elveţieni sunt consideraţi „subfertili” şi se vor confrunta cu probleme în privinţa procreării, potrivit studiului realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Acest lucru presupune că elveţienii au o concentraţie de spermatozoizi de sub 15 milioane per mililitru de spermă.



Media concentraţiei este de 41-67 milioane spermatozoizi per ml de spermă, în cazul tinerilor europeni. Elveţienii au în jur de 47 milioane per ml, potrivit studiului, publicat în revista Andrology.



„Este important de ştiut că timpul necesar conceperii creşte semnificativ, dacă bărbatul are o concentraţie de spermatozoizi de sub 40 milioane per ml”, a declarat profesorul Serge Nef de la Universitatea din Geneva (UNIGE), care a lucrat la studiu.



Studiile anterioare au sugerat că bărbaţii din Danemarca, Norvegia şi Germania au probleme cu calitatea spermei.



Cea mai calitativă spermă o au bărbaţii din Lituania, Estonia şi Spania. În general, s-a constatat o descreştere a numărului de spermatozoizi la bărbaţii din ţările foarte industrializate, dar cercetătorii nu ştiu exact motivul.



Profesorul Nef a declarat că factorii ar fi pesticidele, dar şi obiceiuri precum fumatul, consumul de alcool, de medicamente şi obezitatea.



Cercetătorii au analizat calitatea spermei a 2.500 de bărbaţi cu vârste între 18 şi 22 de ani, care urmau să fie recrutaţi în armată. Aceştia proveneau din diverse părţi ale Elveţiei şi au fost concepuţi şi născuţi în această ţară.



Calitatea precară a spermei este asociată şi cu creşterea numărului de cazuri de cancer testicular şi malformaţii genitale.



În cazul Marii Britanii, NHS precizează că problemele legate de spermă sunt obişnuite. În această ţară, 1 din 3 cupluri se confruntă cu probleme, când vrea să aibă copii.