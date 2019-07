Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino este „A fost odată... la Hollywood/ Once Upon a Time In Hollywood”, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie, şi va fi lansat pe marile ecrane pe 26 iulie. Filmul a avut premiera mondială la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, care s-a încheiat pe 25 mai. Aflat în competiţie pentru prestigiosul Palme d'Or, filmul a obţinut doar premiul Palme Dog, pentru cea mai bună performanţă canină, acordat lui Brandy, un pitbull deţinut de personajul interpretat de Brad Pitt.

Cineastul în vârstă de 56 de ani a declarat recent într-un interviu pentru publicaţia GQ că, dacă noul său film va avea succes, „poate nu va mai ajunge la al zecelea lungmetraj”.

Quentin Tarantino doreşte să renunţe definitiv la producţiile pentru marele ecran şi să se concentreze pe cariera de scriitor şi dramaturg.

În ceea ce priveşte „Once Upon a Time In Hollywood”, Tarantino a spus că acesta este „cel mai personal film al său", pentru că este inspirat din anii copilăriei lui. Filmul este „o scrisoare de dragoste” pentru ultima perioadă a epocii de aur a Hollywood-ului şi un „suvenir” pentru oraşul Los Angeles, unde a crescut şi şi-a alimentat pasiunea pentru cinematografie.

Acţiunea din „Once Upon a Time in Hollywood” îi are în centru pe Rick Dalton, un actor a cărui perioadă de glorie a apus, şi pe cascadorul Cliff Booth. Cele două personaje, interpretate de Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, locuiesc în apropiere de actriţa Sharon Tate (interpretată de Margot Robbie), care a fost ucisă de membrii sectei conduse de Charles Manson în 1969.

Proiecţia filmului la Festivalul de la Cannes a avut loc la 25 de ani de la premiera mondială a peliculei „Pulp Fiction”, tot la evenimentul francez şi care i-a adus lui Tarantino premiul Palme d'Or.

În afară de prestigiosul trofeu de pe Croazetă, Tarantino a fost recompensat cu două premii Oscar, pentru scenariile filmelor „Pulp Fiction” şi „Django Unchained”. Quentin Tarantino a fost pe rând regizor, scenarist, producător şi chiar actor în filmele sale. Deşi este acuzat de critici că trivializează violenţa, opera sa cinematografică nu a încetat să entuziasmeze publicul, iar „Profesioniştii crimei/ Reservoir Dogs”, „Pulp Fiction”, „Jackie Brown”, cele două filme din seria „Kill Bill”, „Maşina morţii/ Death Proof”, „Ticăloşi fără glorie/ Inglorious Basterds”, „Django dezlănţuit/ Django Unchained” şi „Cei opt odioşi/ The Hateful Eight” au devenit filme de referinţă ale cinematografiei mondiale.