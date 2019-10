Potrivit informaţiilor apărute în social media rusească, bărbatul „ar fi rămas blocat într-o relaţie cu o persoană de acelaşi sex” după ce ar fi primit criptomoneda greşită într-o aplicaţie pe care şi-a instalat-o pe telefon în 2017.

Bărbatul, al cărui nume pare a fi D. Razumilov, pretinde că a primit de la un necunoscut 69 GayCoins - o criptomonedă pentru persoanele care aparţin comunităţii LGBT.

Transferul ar fi fost însoţit de mesajul: „Nu spune nu până când nu încerci”. Şi se pare că bărbatul a încercat şi a ajuns astfel să aibă o relaţie cu o persoană de acelaşi sex.

„M-am gândit, într-adevăr, că n-am cum să judec ceva înainte de a-l fi încercat. Aşa că m-am decis să încerc o relaţie gay”, a scris D. Razumilov în plângerea oficială.

„Pot spune că după 2 luni am o relaţie intimă cu o persoană de acelaşi sex şi nu pot să îi pun stop. Am un iubit şi nu ştiu cum să le explic asta părinţilor mei. După ce am primit mesajul menţionat mai sus, viaţa mea s-a schimbat în totalitate şi nu va mai fi la fel niciodată. Apple m-a manipulat să devin gay. Schimbările acestea m-au afectat moral şi mental”, a continuat acesta.

Avocatul bărbatului a declarat pentru media locală rusească faptul că procesul este unul foarte serios iar întreaga situaţia l-a afectat foarte mult pe clientul său, mai ales că Apple nu a luat nicio măsură.

D. Razumilov solicită compensaţii în valoare de 15.300 de dolari iar procesul este programat pentru 17 octombrie.