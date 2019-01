Un prim single de pe acest album - care va fi o continuare a "Roses", apărut pe piaţă în 2012 - a fost lansat marţi, cu titlul "All Over Now".

Pe 15 ianuarie 2018, Dolores O'Rior­dan a fost găsită decedată în camera unui hotel din Londra, oraş în care se afla pentru o sesiune de înregistrări. Artista avea 46 de ani.

Cântăreaţa a murit înecată în cadă, intoxicată cu alcool, potrivit raportului medicilor legişti britanici, făcut public în septembrie anul trecut, care au stabilit că a fost vorba de "un tragic accident".

În martie anul trecut, trupa irlandeză The Cranberries a anunţat că va continua să înregistreze pentru un nou album, explicând că O'Riordan realizase deja partea vocală pentru materialul discografic, înainte să moară.

Noul album, care va include 11 piese, este produs de Stephen Street, care s-a ocupat de primele două - şi, spun specialiştii, cele mai bune - materiale discografice ale trupei, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?" (1993) şi "No Need To Argue" (1994), ce au inclus hiturile "Zombie", "Ode To My Family" şi "Linger".

Albumul "In the End" este descris drept "o veritabilă celebrare a 30 de ani de carieră, mărturia perfectă a unei vieţi şi, mai ales, a muncii creative a lui Dolores O'Riordan", potrivit grupului muzical.

Trupa irlandeză The Cranberries a dominat anii 1990, alături de legende ca Pearl Jam, Smashing Pumpkins şi Nirvana.

Trupa The Cranberries are în palmares peste 40 de milioane de discuri vândute la nivel mondial, 4 albume în Billboard 200 ("Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", "No Need To Argue", "To the Faithful Departed and Bury the Hatchet") şi opt single-uri în topul Modern Rock Tracks chart din Billboard Magazine, barometrul industriei muzicale internaţionale.