Luigi Rimonti de 81 de ani s-a trezit la 1.500 de kilometri distanţă de locul unde voia să ajungă din cauza unei singure litere, scrie Daily Mail.

Pensionarul voia să viziteze Vaticanul şi să-l vadă pe Papa Francisc. Pe tot parcursul traseului nu a bănuit nicio clipă că este pe un drum greşit.

În momentul în care GPS-ul l-a anunţat că a ajuns la destinaţie, englezul a coborât din maşină şi a rămas şocat că nu vede nimic din ceea ce îşi închipuise. În loc să aibă în faţa ochilor clădiri istorice şi ruine, s-a trezit într-o zonă rurală şi plină de copaci.

81letý důchodce Luigi Rimonti se vydal autem z Newcastlu do Říma. Zadal město do navigace a vyjel. Když dorazil do cíle, ospalé vesničky Rom s 67 obyvateli poblíž Kolína nad Rýnem, byl tak rozčilen absencí Kolosea, že jeho Jaguar přejel značku "Rom"... https://t.co/XB0C251eYQ