În regia lui Todd Phillips, pelicula "Joker", premiată cu Leul de Aur la Veneţia, a adus pe marile ecrane actori celebri, precum Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Marc Maron şi Zazie Beetz. Filmul spune o poveste moralizatoare, realizând studiul unui personaj dispreţuit de societate. Robert de Niro apare în rolul unei gazde de televiziune, ce îl face pe Joker să dezvolte nişte tulburări mintale.

Phillips, care s-a făcut remarcat cu celebra serie „The Hangover”, a declarat că s-a plictisit de comedie şi a încercat „ceva nou”, rezultând „Joker”, un candidat serios pentru premiile Oscar 2020.

Liderul săptămânii trecute, "Hustlers: Striptease pe Wall Street/ Hustlers", de Lorene Scafaria, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 472.823,74 de lei. Cu Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B şi Lizzo în distribuţie, filmul regizat de Lorene Scafaria urmăreşte un grup de foste dansatoare exotice care se ambiţionează să se îmbogăţească, jefuind foşti clienţi.

Tot în coborâre cu un loc este "Ad Astra", de James Gray, care, cu încasări de 267.102,50 de lei, ocupă poziţia a treia. Filmul care a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneţia relatează povestea inginerului spaţial Roy McBride, interpretat de Brad Pitt, care porneşte într-o expediţie la marginile sistemului solar, pentru a-şi găsi tatăl. Clifford McBride, interpretat de Tommy Lee Jones, a dispărut într-o misiune pentru descoperirea vieţii extraterestre lângă Neptun, desluşind un mister ce ameninţă Terra. Pe parcursul călătoriei, lui Roy McBride îi sunt dezvăluite informaţii secrete, ce pun într-o nouă lumină existenţa oamenilor şi locul nostru în Univers.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele româneşti la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "O belea de căţel/ Trouble", de Kevin Johnson (248.650,65 de lei), "Mosley: Povestea trolifanţilor/ Mosley", Kirby Atkins (161.509,55 de lei), "Rambo: Ultima luptă/ Rambo: Last Blood", de Adrian Grunberg (148.793,90 de lei), "Cod Roşu în Serviciile Secrete/ Angel Has Fallen", de Ric Roman Waugh (117.220,39 de lei), "It: Capitolul 2/ It Chapter 2", de Andrés Muschietti (106.950,50 de lei), "Playmobil: Filmul/ Playmobil: The Movie", de Lino DiSalvo (74.544,50 de lei), "Furios şi iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", de David Leitch (72.125,09 lei).