O parte dintre cărţile pe care le recomandă par să sugereze anumite schimbări de direcţie care ar putea să îi intereseze pe investitorii din lume.

De altfel lista pe care o propune pentru vara anului 2019 pare concentrată asupra ideii de subversivitate. Şi nu numai în materie de afaceri.

„M-am simţit atras în ultimul timp de cărţi despre răsturnări (chiar acesta este titlul unuia dintre volume)- fie că e vorba despre Uniunea Sovietică de după Revoluţia Bolşevică, despre Statele Unite în vremuri de război sau despre o reevaluare a sistemului economic”, a notat Gates.

Primul titlu recomandat de Bill Gates este „Upheaval” de Jared Diamond, cunoscut şi în România pentru pentru volume ca „Viruşi, Arme şi Oţel”, „Al treilea cimpanzeu”, la editura All, şi „De Ce E Sexul O Placere? Evolutia Sexualitatii Umane”, la Humanitas. Noul său volum investighează impactul pe care îl au schimbările majore de direcţie în economie şi politică. Gates spune că îl interesează toate cărţile lui Diamond, dar aici este vorba despre felul în care „societatea reacţionează în vremuri de criză şi foloseşte o serie fascinantă de exemple care arată cum reuşesc naţiunile să răspundă provocărilor din timpul războaielor civile, din momentele de ameninţare străină şi faţă de situaţiile delicate”.

Cea de-a doua carte este „The Future of Capitalism” de Paul Collier. Economistul britanic, care a lucrat la Banca mondială între 1998 şi 2003, trece în revistă ameninţările şi oportunităţile pe care le prezintă sistemul economic de azi. Collier cercetează problemele capitalismului, inclusiv discrepanţa dintre oraşe şi zone rurale şi are în vedere soluţii de viitor. Gates o descrie ca pe o carte provocatoare şi, chiar dacă nu este de acord cu tot ce spune autorul, „cred că analiza problemelor este mai bună decât soluţiile pe care le propune- specializarea lui în economie îi oferă o perspectivă îndreptăţită asupra direcţiei în care se îndreaptă capitalismul”.

Volumul jurnalistului britanic Rose George, „Nine Pints: A Journey Through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood”, este cea de-a treia recomandare pe care o face fostul şef de la Microsoft. „Studiul este plin de detalii super-interesante care te vor face să apreciezi într-un fel noi importanţa pe care o are sângele”, arată Gates.

Cel de-al patrulea titlu este „A Gentleman in Moscow”, de Amor Towles, investitorul care spune povestea contelui Alexandr Rostov, condamnat în 1922 de un tribunal bolşevic la arest la domiciliu în Moscova. „Chiar dacă nu guşti aşa tare ca mine lecturile despre Rusia (am citit toate cărţile lui Dostoievski), «A Gentleman in Moskow» este o poveste uluitoare de care se bucura oricine”. Volumul este publicat în română cu titlul „Un gentleman la Moscova”, de editura Nemira.

Ultima recomandare făcută de Gates este „Presidents of War”, noua apariţie semnată de Michael Beschloss, istoricul care se concentrează asupra preşedinţilor americani. În volumul la care a lucrat timp de un deceniu. „Faptul că mă interesează tot ce are legătură cu Războiul din Vietnam m-a făcut să pun mâna pe această carte. Dar, după ce am citit-o, am aflat multe nu numai despre Vietnam, dar şi despre celelalte opt mari conflicte în care au intrat Statele Unite din secolul XIX până în anii ´70. Perspectiva vastă pe care o foloseşte Bechloss îţi permite să înveţi multe lucruri din zone foarte diferite privind manierele de conducere ale preşedinţilor”, explică omul de afaceri.

Gates este membru al Consiliului de Administraţie al fondului de investiţii Berkshire Hathaway, deţinut de un alt miliardar, Warren Buffett, cu care este bun prieten, şi care a donat miliarde de dolari fundaţiei pe care cofondatorul Microsoft o conduce alături de soţia sa, Melinda.

Bill Gates a renunţat la funcţia sa de CEO al Microsoft în anul 2000 şi şi-a asumat postul de preşedinte al companiei, dorind să se dedice mai mult fundaţiei sale de caritate.