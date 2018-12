Pelicula "Venom", de Ruben Fleischer, lansată la începutul lui octombrie, a strâns 10.029.468 de lei şi nu a avut nevoie decât de zece săptămâni ca să ajungă filmul care a adunat cei mai mulţi bani în cinematografele româneşti anul acesta.

Istoria jurnalistului posedat de extraterestrul cu superputeri, interpretat de Tom Hardy, a reuşit să depăşească drama SF "Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War", de Anthony şi Joe Russo. Povestea care s-a terminat cu supereroii în corzi a totalizat 9.983.888 de lei după 12 săptămâni petrecute în cinematografele din România, potrivit datelor oferite de cinemagia.ro.

Tot 12 săptămâni a petrecut pe marile ecrane "Pantera neagră/ Black Panther", de Ryan Coogler, iar povestea regatului african superior tehnologic întregii lumi a scos 7.584.038 de lei din buzunarele românilor.

Surprinzător, printre filmele cu supereroi de pe primele locuri s-a strecurat "Cincizeci de umbre descătuşate/ Fifty Shades Freed", continuarea ecranizării sau ecranizarea continuării poveştii de succes cu Christian Grey şi Anastasia Steele, în mijlocul obraznicelor chinuri ale dragostei, care au umblat cu cravaşa după duşmani şi prieteni cam de 7.299.098 de lei pe ecranele româneşti.

Locul cinci este ocupat de "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, care a avut încasări totale de 7.180.424 de lei. Producţia a devenit, în decembrie, filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie la nivel mondial, după ce a depăşit pragul de 600 de milioane de dolari, la mai puţin de două luni de la lansare. Producţia care urmăreşte cariera trupei britanice Queen a fost lansată pe 18 octombrie, având parte de cronici amestecate, dar a fost lăudată interpretarea lui Rami Malek, în rolul lui Freddie Mercury. Recordul anterior era deţinut de biografia trupei N.W.A. - care i-a avut ca membri şi pe Dr. Dre şi Ice Cube -,"Straight Outta Compton", care adunase 161 de milioane de dolari la scurt timp după lansarea din 2015.

Top 10 este completat de "Deadpool 2", filmul în care Brad Pitt, se spune, a jucat pentru o cafea, care a strâns 7.075.184 de lei, animaţia "Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation" (7.032.003 lei), filmul de groază "Călugăriţa: Misterul de la mănăstire/ The Nun" (6.078.556 de lei), "Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible - Fallout" (5.377.800 de lei) şi "Jurassic World: Un regat în ruină/ Jurassic World: Fallen Kingdom" (5.283.694 de lei).

Ilie Moromete i-a luat faţa lui Han Solo

Dintre filmele româneşti, "Moromeţii 2" a dominat piaţa autohtonă. Cu 1.014.189 de lei adunaţi în weekendul de lansare oficială, noua producţie semnată de Stere Gulea a fost filmul românesc cu cel mai bun debut anul acesta. În acel moment, pelicula deja petrecuse în jur de o lună în proiecţii speciale organizate în ţară.

Moromete, interpretat de Horaţiu Mălăele, a adunat 2.268.421 de lei, aterizând pe locul 33 în topul general al filmelor lansate anul acesta în cinematografele româneşti, chiar înaintea producţiei "Solo: O poveste Star Wars/ Solo: A Star Wars Story" (2.224.302 lei).

Interesant este că singurele filme româneşti care au trecut de pragul de încasări de un milion de lei sunt o dramă istorică (continuarea ecranizării după Marin Preda) şi un documentar, adică cel care se situează pe poziţia a doua în topul producţiilor autohtone lansate în 2018 - "România neîmblânzită", cu 1.157.400 de lei (pe locul 67, în clasamentul general).

Cele două filme sunt singurele producţii autohtone care au depăşit nu doar un milion de lei încasaţi, ci şi pragul de 500.000 de lei.

Comediile "Pup-o, mă!" (locul al treilea, 379.515,89 de lei) şi "Povestea unui pierde-vară" (233.100 de lei) arată că nici umorul nu mai este un gen ]n care filmul rom

esc s[ mai exceleze.

Cam acelaşi lucru se poate spune despre prima peliculă motivaţională autohtonă, "Coborâm la prima", în regia lui Tedy Necula, care ocupă locul al cincilea, cu 220.463 de lei.

"Vânătorul de spirite/ The Wanderers: The Quest of The Demon Hunter", thrillerul lui Dragoş Buliga cu Armand Assante, Răzvan Vasilescu şi Raluca Aprodu, a încheiat campania de exorcizări de primăvară cu 159.975 de lei şi ocupă poziţia a şasea.

Chiar dacă părea o poveste montată pentru public, şi debutul regizoral al lui Vlad Zamfirescu, "Secretul fericirii", încheie anul cu încasări cu doar 139.695 de lei, ocupând poziţia a şaptea.

Între primele zece pelicule româneşti din punctul de vedere al încasărilor în 2018, "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", de Radu Jude, recompensat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary, este ultima peliculă românească despre care se poate spune că a încheiat anul cu peste 100.000 de lei.

Topul 10 al filmelor româneşti cu cele mai mari încasări în 2018 se încheie cu sumele adunate de "Soldaţii. Poveste din Ferentari" (91.963 de lei) şi "Charleston" (82.482 de lei ).