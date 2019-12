Înainte ca toate radiourile din lume să îşi adapteze playlist-urile pentru perioada sărbătorilor, compania de telefonie mobilă Huawei a lansat sondajul "Cel mai enervant cântec de Crăciun", prin care a încercat să afle care este piesa vacanţelor de iarnă pe care englezii o urăsc cel mai mult. Nu este surprinzător faptul că "All I Want for Christmas is You" a ieşit pe primul loc, având în vedere că single-ul din 1994 este şi cea mai difuzată melodie în perioada sărbătorilor în Marea Britanie, dar şi în restul lumii.

În acelaşi top, al doilea cel mai enervant cântec de Crăciun a fost votat "Do They Know It’s Christmas?", hitul din 1984 al super-grupului Band Aid, scris special pentru o acţiune caritabilă care îşi propunea să combată foametea din Etiopia.

Hitul "Last Christmas" al celor de la Wham! ocupă poziţia a cincea.

Topul 10 al celor mai enervante cântece de Crăciun este următorul:

1. "All I Want for Christmas is You" - Mariah Carey

2. "Do They Know It’s Christmas?" - Band Aid

3. "I Wish It Could Be Christmas Everyday" - Wizzard

4. "Merry Xmas Everybody" - Slade

5. "Last Christmas" - Wham!

6. "Fairytale of New York" - The Pogues and Kirsty MacColl

7. "Baby It’s Cold Outside" - Tom Jones & Cerys Matthews

8. "Santa Claus is Coming to Town" - Jackson 5

9. "Santa Baby" - Eartha Kitt

10. "Jingle Bells" - Andrews Sisters