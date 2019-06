„Am 27 de ani şi iubitul meu are 29. Suntem împreună de patru ani. În ultima vreme el a fost foarte stresat pentru că a plecat în multe delegaţii de serviciu. Viaţa noastră sexuală a început să fie din ce în ce mai proastă”, a povestit femeia pentru The Sun.

„La mine la muncă s-a organizat un team-building în weekend. Am încercat să mă eschivez, dar colegii m-au convins într-un final să particip. Am împărţit o cameră de hotel cu o colegă. M-am distrat mai mult decât m-aş fi aşteptat.

Seara am cinat împreună cu toţi angajaţii companiei. A fost o atmosferă relaxantă.

Un coleg de 25 de ani a flirtat cu mine toată seara. Mi-a spus că îmi stă foarte bine în rochie (la serviciu merg de obicei în pantaloni). După cină, deşi ştiam că am consumat suficeint alcool, l-am lăsat să-mi mai cumpere o băutură. Nu l-am refuzat nici când s-a oferit să mă conducă la camera de hotel.

M-a sărutat pe gât şi mi s-au înmuiat genunchii. Apoi am început să ne sărutăm, să ne pipăim şi nu am vrut să mă opresc. Nu m-a forţat. Mi-am droit să fac sex cu el. Când a venit colega mea de cameră i-am spus că am băut o cafea cu acel bărbat.

Când m-am întors acasă, iubitul meu m-a întâmpinat şi mi-a mărturisit că i-a fost foarte dor de mine. Imediat, am întreţinut relaţii sexuale.

La scurt timp am început să am greţuri şi am făcut un test de sarcină care a ieşit pozitiv. Sunt însărcinată şi nu ştiu cine este tatăl copilului”, a declarat femeia pentru The Sun.