În fiecare an, în ajunul Crăciunului, tineri deghizaţi în creaturi străvechi colindă satele dimprejur. Moşoii au pe ei o piele de vulpe, cu cojoc lung de lână, pe cap poartă coarne de cerb sau de berbec, iar faţa le este acoperită de o mască confecţionată din cătrună. La brâu sunt încinşi cu o centură lată de care sunt prinse tălăngi mari sau mai mulţi clopoţei.

Un vuiet puternic inundă uliţa. Sunetul asurzitor şi aburul care scapă de sub măştile pocite la asfinţit aţintesc şi uluiesc deopotrivă pe cei care privesc Moşoii, străvechii colindători din localitatea tulceană Luncaviţa, cei care alungă spiritele rele, vestesc an de an Naşterea Domnului şi aduc belşug în casele localnicilor.

Zgomotul produs de talanga Moşoilor se aude, pentru prima dată, în noaptea de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, şi este semnalul de start al sărbătorilor de iarnă.

Dar festivalul de sunet, culoare şi emoţie are loc în ajunul Crăciunului, atunci când Moşoii strâng întreaga comunitate în jurul lor.

Cei care sunt vor să vadă obiceiul străvechi vin în mica localitate tulceană doar pentru a simţi fiorul sărbătorii „Moşoaielor”.

Odată strânsă mulţimea, Moşoii coboară în centrul localităţii şi defilează printre curioşi, apoi se despart în cete de 20 şi îşi pierd urma prin satele dimprejur, bat din poartă-n poartă, iar gospodarii îi primesc cu drag, pentru că Moşoii alungă spiritele rele, vestesc Naşterea Domnului şi aduc belşug în casele gazdelor.

În 6 ianuarie, de Bobotează, se aude pentru ultima dată cântecul Moşoilor, semn că sfârşitul sărbătorilor de iarnă a venit.În tradiţia locului, Moşoii reprezintă cele mai arhaice forme ale creştinismului, alungătorii tuturor relelor şi nenorocirilor de peste an.

Versurile colindelor care însoţesc Moşoii sunt păstrate cu sfinţenie în forma lor arhaică şi se cântă pe cete.

„Lerului cu căciuli miţoase,

Cu cojoace-ntoarse,

Lerului ei de-or chiuiră,

Oi dalbe-or porniră,

Pe-o gură de vale,

Prin florile tale...”

Conservarea sărbătorii străvechi a „Moşoaielor” şi promovarea acestei datini unice an de an a făcut comuna Luncaviţa cunoscută printre cei iubitori de tradiţii. De altfel, tinerii Luncaviţei, costumaţi în creaturile preistorice, sunt chemaţi să colinde şi să defileze la festivaluri naţionale şi internaţionale.

