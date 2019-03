Acţiunea filmului este plasata în perioada hippie a anilor 60, la Hollywood, unde un actor, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), şi dublura sa, Cliff Booth (Brad Pitt) trăiesc experienţa vieţii lor.

Tarantino a declarat că „Am lucrat la scenariu timp de 5 ani şi, de asemenea, am locuit cea mai mare parte a vieţii în Los Angeles, chiar şi în 1969, când aveam doar 7 ani. Sunt foarte încântat că prezint povestea unui L.A. şi a unui Hollywood care nu mai există.”

Printre actori îi putem regăsi şi pe Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning şi Margot Robbie („Suicide Squad”).

Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood – the 9th film from Quentin Tarantino. pic.twitter.com/AuNpgTMUmE