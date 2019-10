În timpul apelului, Trump a declarat că cele două astronaute, Jessica Meir şi Christina Koch, sunt primele care au păşit în exteriorul laboratorului care orbitează în jurul Pământului.

În fapt, acesta a greşit şi probabil voia să le felicite pentru faptul că sunt prima echipă alcătuită doar din femei care apăşit în afara International Space Station.

În încercarea de a-l corect pe Trump, Jessica Meir a declarat: „Nu merităm chiar atât de mult pentru că au mai fost femei astronaut care au ieşit înspaţiu înaintea noastră. Dar asta este prima dată când două femei au ieşit în acelaşi timp”.

În acel moment, preşedintele Statelor Unite ale Americii şi-a ridicat degetul mijlociu şi s-a scărpinat cu el pe frunte într-un mod foarte dubios, chiar în faţa presei şi a fotografilor.

Gestul lui dubios a stârnit controverse întrucât părea că vrea să o insulte pe Jessica Meir.

When gently corrected by one of the astronauts about how other women have spacewalked, Donald Trump uses his middle finger to "fix" his hair.



How is this even real life? pic.twitter.com/9bnj7XfY1m