Donald Trump a mers, marţi, la reşedinţa din Downing Street nr. 10 pentru o întâlnire oficială cu premierul britanic Theresa May, iar, la plecare, a fost nevoit să aştepte, întrucât motanul se tolănise sub limuzina prezidenţială, cunoscută ca "The Beast" (Bestia).

Felina a decis să se relaxeze sub vehiculul blindat, de unde a refuzat să iasă o vreme, spre amuzamentul jurnaliştilor adunaţi în faţa reşedinţei premierului britanic, presa vorbind despre „o uriaşă problemă de securitate".

Anterior, motanul a apărut, lungit la o fereastră, şi în fundalul fotografiilor realizate în faţa reşedinţei din Downing Street nr. 10 de Theresa May şi Donald Trump, alături de partenerii lor de viaţă, Philip May, respectiv Melania Trump.

Larry a fost adus la reşedinţa premierului britanic în ianuarie 2011 - pe vremea lui David Cameron -, în urma unei invazii de şoareci, însă talentul lui de „vânător" nu s-a ridicat la înălţimea sarcinilor guvernamentale ce i-au fost trasate. Larry a avut nevoie de şase luni pentru a prinde primul şoarece şi este văzut adeseori lenevind şi dormind pe un scaun confortabil.

🇬🇧 🇺🇸 It can survive bullets, explosions and chemical weapons, but 'The Beast' -- Donald Trump's famed armoured limousine was brought to a standstill by Larry the Downing Street cat

📸 @lealolivas pic.twitter.com/Twaa0OkFCw — AFP news agency (@AFP) June 4, 2019

Preşedintele american Donald Trump se află în Marea Britanie, pentru o vizită oficială de trei zile. Donald şi Melania Trump au fost primiţi, luni, de regina Elizabeth a II-a la palatul Buckingham, în prima zi a vizitei de stat în Marea Britanie. Cei doi au participat la o ceremonie oficială de primire şi un dineu privat. Marţi, preşedintele american a avut o întâlnire oficială cu prim-ministrul britanic Theresa May şi cu mai mulţi oficiali britanici.

Mii de britanici au protestat marţi la Londra pe fondul vizitei efectuate de Donald Trump în Marea Britanie, însă numărul persoanelor care au participat la manifestaţii a scăzut comparativ cu protestele organizate în urmă cu un an, la vizita anterioară a preşedintelui.

Foto: Larry the Cat/ Twitter