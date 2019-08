Muzicienii i-au chemat în faţa instanţei pe producătorii de la berăria Oskar Blues din Colorado care au lansat berea Guns ‘N’ Rosé şi au promovat-o fără să aibă un acord al trupei.

Cele două părţi au căzut de acord să negocieze o înţelegere şi au renunţat la proces.

Trupa care este reprezentată de solistul Axl Rose, chitaristul Slash şi basistul Duff McKagan i-a acuzat pe cei de la Oskar Blues în luna mai că profită de pe urma celebrităţii şi bunăvoinţei lor. Rockerii au reclamat şi vânzarea de tricouri, abţibilduri, insigne şi bandane cu marca berii susţinând că producătorii induc în eroare băutorii de bere pentru a crede că trupa Guns N’ Roses şi berea Guns ‘N’ Rosé au o legătură.

Acesta nu este primul proces în care este implicat numele formaţiei americane. Anterior, doi foşti componenţi ai trupei, Steven Adler şi Chris Pitman, au intentat demersuri în justiţie cu privire la câştiguri neplătite, care au fost ulterior soluţionate. Apoi, artistul german de muzică ambientală Ulrich Schnauss a dat în judecată trupa pentru folosirea ilegală a două dintre compoziţiile sale pe albumul "Chinese Democracy". Membrii trupei au negat acuzaţiile, afirmând că reprezentanţii lor au menţionat că sample-urile au fost obţinute în mod legal.

Guns N' Roses este o trupă hard rock americană, formată în Los Angeles în anul 1985. Grupul a devenit celebru în 1987, cu albumul de debut "Appetite For Destruction" şi a rămas cunoscut pentru piese precum "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City" şi "November Rain". În anii 1990, activitatea formaţiei a fost afectată de plecările a doi dintre membrii originali: chitaristul Slash a părăsit trupa în 1996, iar basistul Duff McKagan a plecat în 1997.

Formula originală Guns N' Roses s-a reunit în anul 2016, când solistul Axl Rose, chitaristul Slash şi basistul Duff McKagan au organizat turneul "Not In This Lifetime...". Turneul, care a început în aprilie 2016 şi s-a încheiat în decembrie 2018, a devenit a treia serie de concerte cu cele mai mari încasări din toate timpurile.