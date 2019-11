Maria Cârneci este în doliu, după ce soţul ei, Romulus Petrescu, a trecut în nefiinţă, scrie cancan.ro.



”Eram tineri şi frumoşi, iar din iubirea noastră a venit pe lume băiatul nostru, Edi. Cred că atunci când am rămas însărcinată a fost cel mai fericit moment din viaţa mea. La început mi-a fost teamă ca nu cumva să greşesc în educaţia sa, dar până la urmă cred că m-am descurcat bine.(…) În toţi aceşti ani nu am fost aproape de ei când aş fi vrut, fiind plecată cu contracte în străinătate sau în ţară. Publicul meu cel mai fidel sunt soţul şi fiul meu, care mă primesc acasă cu aplauze, ce îmi ung sufletul. În rest, să ştiţi că sunt o soţie şi o mamă absolut normală, dar şi grijulie! La noi în familie se vorbeşte foarte deschis şi ne sfătuim în orice problemă”, declara artista, pentru revista Taifasuri. Trupul neînsufleţit al lui Romulus Petrescu va fi depus – astăzi, la ora 11:30 – la capela cimitirului din Pipera.



„Dumnezeu să îl odihnească pe soţul Mariei Cârneci. L-am văzut primăvara aceasta, ne-am găsit pe la nişte filmări prin provincie. Arăta foarte bine, era un om extraordinar care o iubea. Am înţeles că a avut o operaţie, nu ştiu exact, a avut complicaţii şi aşa s-a întâmplat necazul. Sunt alături de Maria, era un om extraordinar, vesel, râdea, dar în faţa lui Dumnezeu suntem nimic, ca un ou care s-a spart şi gata. Avea o situaţie frumoasă, a divinizat-o pe Maria. Era fericit că avea două nepoate, se bucura de ele. Zicea că nepoatele sunt lumina ochilor lor”, a declarat Saveta Bogdan, bună prietenă cu Maria Cârneci, la emisiunea Răi Da Buni.