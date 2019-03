O analiză făcută de compania de turism On The Go Tours, care citează informaţii din raportul Organizaţiei Mondiale de Turism din 2018, arată că România a înregistrat cele mai mari creşteri în rândul destinaţiilor de vacanţă alese de turiştii britanici. Potrivit datelor citate de aceasta, numărul turiştilor britanici care au vizitat România în perioada 2007 şi 2017 a crescut cu 638%.

A doua ţară care a reuşit să capteze atenţia mai multor turişti din Marea Britanie a fost Lituania, care a înregistrat o creştere de 147%. Mexicul se află pe locul al treilea, cu o creştere de 145%.

Alte state care au reuşit să atragă mai mulţi turişti britanici în ultimii zece ani au fost Ungaria, cu 70%, Emiratele Arabe Unite, cu 64%, Polonia, cu 56% , Portugalia, cu 50%, Danemarca, cu 45% , Nigeria, cu 38%, şi Maroc, cu 37%.

Interesul crescut al britanicilor pentru România poate fi explicat prin faptul că este o destinaţie ieftină, dar şi una cu atracţii culturale, precum numeroasele mănăstiri din Moldova şi castelele şi oraşele medievale din Transilvania, spun autorii articolului.