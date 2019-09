Bărbatul care susţine că este rudă cu Hitler a fost condamnat pentru pedofilie, după ce i-a făcut avansuri unei fete de 13 ani, scrie allthatinteresting.com. Potrivit celor de la Bild, şomerul în vârstă de 69 de ani a răspuns unui anunţ privind vânzarea unui garaj, dar a pus ochii pe altceva: fata minoră a vânzătorului, Ania, în vârstă de numai 13 ani.



Nu se ştie exact dacă Romano-Lukas din Gorlitz, Germania este într-adevăr rudă cu Fuhrerul, el însuşi cu un istoric de fapte de pedofilie.



Tatăl fetei respective nu ar fi bănuit niciodată, când a distribuit anunţul, că se va întâlni cu un pedofil cu tatuaj pe craniu, care susţine că este rudă cu Hitler.



„Am scos un garaj la vânzare şi Hitler a răspuns anunţului”, a declarat tatăl. „Se pare însă că nu era interesat de garaj, ci de Ania. A atras-o cu dulciuri în apartamentul său, i-a cumpărat haine şi flori de plastic şi chiar s-a oferit să o ia de nevastă”, a povestit omul.



Când bărbaţii au descoperit că Ania se săruta cu bătrânul Hitler, aceştia au rupt orice relaţie cu bărbatul şi l-au reclamat la poliţie. Romano-Lukas Hitler a negat acuzaţiile, dar judecătorul Ulrich Schettgen a stabilit că a sărutat-o pe Ania „împotriva voinţei ei, pe gât şi obraji”.



În cele din urmă, Hitler a fost condamnat pentru fapta sa. Este adevărat că Hitler are rude îndepărtate la New York, dar se pare că legătura de sânge cu Romano-Lukas nu poate fi dovedită.



Potrivit celor de la Heavy, acesta a declarat în 2015 că tatăl lui a fost nepotul fratelui tatălui lui Adolf Hitler. Legătura de familie se bazează pe afirmaţia lui Romano-Lukas Hitler că străbunicul lui a fost unchiul lui Hitler.



Versiunea presupune că părinţii bărbatului de 69 de ani au zburat din Germania de Est şi s-au stabilit în Slovacia şi el a fost trimis la o mânăstire, unde a fost adoptat de o familie poloneză. Numele Hitler i-a făcut viaţa mai grea omului şi a pierdut câteva locuri de muncă. Acesta are atârnate pe perete câteva din tablourile realizate de Hitler.



„După mine, nu mai există niciun Hitler”, a spus Romano. „Asta este, ruşinea trebuie să aibă şi un sfârşit. Numele este ca o cruce pe care o port şi nu doresc nimănui acest lucru”.



Romano-Lukas Hitler vorbeşte poloneza şi „o germană stricată” şi susţine că a fost cetăţean german începând cu anii 1970, după ce s-a angajat pe o barjă. El s-a referit la ruda lui ca la „vărul meu cel mare teribil”, chiar dacă arborele familie Hitler sugerează altceva.



Alois Hitler, tatăl lui Adolf, a fost copil singur la părinţi. Mama lui era Maria Schicklgruber. Identitatea tatălui lui Alois a rămas un mister, chiar dacă guvernul nazist a susţinut că este vorba de un om pe nume Johann Georg Hiedler. În schimb, acesta a avut un frate pe nume Johann Nepomuk Hiedler, care a ajutat la creşterea lui Alois.



Fără un test ADN, afirmaţia lui Romano-Lukas Hitler rămâne discutabilă.



Klara Pozl Hitler, mama lui Adolf Hitler, a fost verişoara lui Alois. Alois a avut două soţii înainte să se mărite cu mama lui Adolf şi una din căsnicii s-a încheiat fără niciun copil, iar restul cu doi copii - Alois Jr şi Angela Hitler.



Fraţii lui Adolf Hitler au murit la naştere sau la scurt timp după naştere, cu excepţia surorii lui, Paula Hitler, care nu a avut niciodată copii.



Cu alte cuvinte, până când un test ADN nu va stabili că Romano e rudă cu Hitler, el va rămâne doar un pedofil cu nume nefericit, care ţine pe pereţi tablouri semnate de Adolf Hitler.