Hart a fost externat miercuri şi va avea nevoie de mai multe săptămâni de fizioterapie după intervenţia chirurgicală pe care a suferit-o la spate, pe 2 septembrie, pentru a fi remediate cele trei fracturi produse la nivelul coloanei vertebrale.

Potrivit tmz.com, actorul, care, pentru moment, poartă o proteză pentru susţinerea spatelui, se simte "recunoscător" că este în viaţă şi "bucuros" că a fost externat.

În accident, care a avut loc în Malibu, statul american California, au fost implicate trei persoane, potrivit poliţiei locale.

Kevin Hart şi şoferul maşinii, Jared Black, au suferit "grave răni la spate". Cel de-al treilea pasager, Rebecca Broxterman, antrenorul personal al familiei lui Hart şi logodnica lui Black, a scăpat cu răni minore.

Black se afla la volanul automobilului lui Hart, un model vintage 1970 Plymouth Barracuda, când a pierdut controlul maşinii, care a ieşit de pe şosea şi s-a rostogolit.

Poliţiştii, care au deschis o anchetă, au stabilit că Black nu consumase alcool. În prezent, poliţia analizează dacă accidentul a fost provocat de viteza excesivă.

Hart a fost primul scos din maşină, a mers pe picioarele lui ajutat de o gardă de corp, a fost transportat la reşedinţa sa din apropiere, pentru a primi îngrijiri medicale, dar apoi a fost dus la spital, după ce s-a constatat că a suferit leziuni majore la spate.

La mai puţin de 24 de ore de la accident, Kevin Hart a fost supus unei intervenţii chirurgicale la spate, iar soţia acestuia, Eniko Hart, cu care actorul are un fiu în vârstă de 22 de luni, Kenzo, a declarat ulterior că acesta este conştient şi se recuperează.

În vârstă de 40 de ani, Kevin Hart este actor şi scenarist. Născut şi crescut în Philadelphia, Pennsylvania, Hart şi-a început cariera câştigând câteva competiţii de actori de comedie amatori în cluburi din New England, culminând cu primul său rol, în 2000, când a jucat rolul lui Judd Apatow în serialul TV "Undeclared". Acesta este şi producător cunoscut pentru filme precum "Kevin Hart: Let Me Explain" (2013), "Ride Along" (2014) şi "The Wedding Ringer" (2015). În 2017, a jucat în "Jumanji: Welcome to the Jungle". Actorul mai are doi copii, Heaven, în vârstă de 14 ani, şi Hendrix, în vârstă de 11 ani, cu fosta soţie, Torrei Hart.