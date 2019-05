Caridi a murit marţi, după o perioadă în care a stat în comă în spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, au declarat reprezentanţii actorului, pentru Variety.



„De la scena de pe Broadway, până la filme şi televiziune, Carmine a avut o carieră de şase decenii în care şi-a încântat publicul şi nimic nu l-a făcut mai fericit”, au declarat reprezentanţii acestuia. Ne vor lipsi talentul, căldura şi farmecul său. Carmine a murit înconjurat de rude şi prieteni, la Spitalul Cedars Sinai”.



Personajul său din „Naşul II” (1974), Carmine Rosato, a jucat un rol-cheie în disputa teritorială cu Frank Pentangeli, interpretat de Michael V. Gazzo. Directorul de studio Robert Evans a declarat, în memoriile sale din 1994, „The Kid Stays in the Picture”, că actorul Carmine Caridi a fost prima alegere a regizorului Francis Ford Coppola pentru rolul lui Sonny Corleone din prima parte a filmului „Naşul” (1972).



Totuşi, Evans s-a opus deciziei lui Coppola, deoarece Caridi era prea înalt pentru a juca rolul lui Sonny, care a ajuns la James Caan.



Actorul de cursă lungă a apărut şi în „Naşul III” (1990), unde a interpretat un alt personaj, Albert Volpe, investitorul în cazinourile lui Michael Corleone, care este ucis într-un atac, în timp ce se afla într-un hotel din Atlantic City.



Caridi a mai jucat în seriale precum „Phyllis”, „Starsky and Hutch”, „Taxi”, „NYPD Blue” şi „Fame”.



În 2004, Caridi a devenit prima persoană exclusă din Academia Americană de Arte şi Ştiinţe ale Cinematografiei.



Caridi a fost pedepsit deoarece a distribuit unele filme înainte de lansare, pentru a le promova, în speranţa că vor ajunge la Oscar. Cardi şi Russel Sprague au fost daţi în judecată de Sony şi Time Warner, pe fondul încălcării drepturilor de autor. Caridi a fost însă achitat.