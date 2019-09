David Nykl este cunoscut publicului datorită rolului doctorului Radek Zelenka, expertul în tehnologie antică, din serialul „Stargate Atlantis", spin-off de succes al celebrului „Stargate SG-1". Pentru portretizarea lui Zelenka, Nykl a fost recompensat şi cu trofeul canadian Leo.

Totodată, actorul de origine cehă s-a remarcat în rolul antagonistului de temut din universul DC Anatoli Knyazev (KGBeast) din în popularul serial "Arrow".

David Nykl s-a născut în Cehoslovacia comunistă, iar, după Primăvara de la Praga, din 1968, când armata sovietică a intervenit în forţă, familia sa a reuşit să se refugieze în Canada.

Actorul a apărut, de asemenea, în seriale precum „Supernatural", „Fringe" etc.

David Nykl se alătură la Cluj-Napoca altor trei actori iubiţi de public: Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul fenomen „Vikingii/Vikings"), Rick Cosnett (Wes Maxfield din „Jurnalele vampirilor/ The Vampire Diaries" şi Eddie Thawne din „The Flash") şi Kevin McNally (Master Gibbs, mâna dreaptă a căpitanului Jack Sparrow din "Piraţii din Caraibe/ Pirates of the Caribbean").

„Clujean fiind, mi-am dorit foarte mult să venim cu evenimentul în inima Transilvaniei, mai ales că de aici a pornit toată pasiunea. În ultimii doi, trei ani, am analizat şi am pregătit Transylvania Comic Con, în special pentru că trebuie să îl structurăm pentru o locaţie cu totul nouă pentru noi. Tocmai de aceea, va avea o personalitate proprie şi o identitate unică, întrucât ne dorim să devină rapid un reper pentru regiune. Sperăm ca publicul să fie deschis şi să susţină prima ediţie printr-o participare cât mai numeroasă", a declarat Mircea Mureşan, managerul general al East European Comic Con şi Transylvania Comic Con.

De asemenea, cele mai importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con şi le vor oferi pasionaţilor şansa de a testa cele mai noi jocuri sau de a lua parte la competiţii cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generaţie.

Dintre atracţiile principale nu vor lipsi o zonă de street food cu mâncăruri delicioase, concursuri de cosplay, artişti de bandă desenată, demonstraţii de VR (realitate virtuală), precum şi un târg generos unde vizitatorii pot interacţiona cu expozanţii şi pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producţiile ştiinţifico-fantastice preferate.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit şansa fanilor de a întâlni personalităţi precum Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Daniel Gillies (The Originals), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top, precum "Game of Thrones", "Spartacus", "Supernatural", "Doctor Who", "Fringe", "Harry Potter", "The Vampire Diaries", "Lord of the Rings", "Sherlock" şi "Vikings".

Biletele pentru Transylvania Comic Con pot fi achiziţionate de AICI, precum şi din magazinele Cărtureşti (via Myticket / Entertix).