Starul din „Avengers” a vorbit despre declaraţiile lui Coppola, duminică, în timpul unei discuţii la Fandemic Tour în Houston, spunând că, deşi regizorul este eroul lui, nu poate fi de acord cu o asemenea mentalitate.



„Este unul dintre eroii mei şi l-am ascultat... Între timp, mi-am petrecut timpul cu voi”, a declarat Stan. „Oamenii mi-au zis: „Îţi mulţumesc pentru acest personaj. Filmul ăsta m-a ajutat foarte mult. M-a inspirat. Acum mă simt mai bine. Nu mă mai simt singur”, aşa că...nu ştiu cum poţi spune că un asemenea film nu-i ajută pe oameni?”.



Afirmaţiile survin după un interviu al lui Coppola, care a câştigat recent Premiul Lumiere. „Când Martin Scorsese spune că filmele „Marvel” nu reprezintă o formă de cinema, are dreptate, deoarece ne aşteptăm să învăţăm ceva din cinema, să câştigîm ceva, ceva înălţător, ceva cunoştinţe, ceva inspiraţie”, a declarat Coppola. „Nu ştiu dacă o persoană învaţă ceva din vizionarea aceluiaşi film, la nesfârşit. Nu a zis că-s josnice, dar o spun eu”, a declarat Coppola.



Coppola s-a referit direct la comentariile lui Scorsese referitor la filmele „Marvel”, care nu ar fi o „parte legitimă” din cinematografie. „Nu mă uit la ele. Am încercat, înţelegi? Dar ăsta nu e cinema”, a declarat Scorsese. „Sincer, chiar dacă actorii îşi dau silinţa, le văd ca pe nişte parcuri de divertisment. Nu este acel cinema al fiinţei umane, care se ocupă cu emoţia, experienţele psihologice ale unei alte fiinţe umane”.



„The Falcon and The Winter Soldier”, producţie cu românul Sebastian Stan, va fi lansat în toamna lui 2020, transmite comicbook.com.