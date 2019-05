Adolescentul a povestit pentru The Sun cum a cunoscut-o pe femeia cu 11 ani mai mare.

„Am avut parte de o experineţă sexuală formidabilă cu o femeie mai în vârstă, dar acum sunt îngrozit pentru că urmează să fiu tată. An 16 ani şi sunt încă la liceu, şi intenţionam să plec în armată după absolvire, dar cred că toate planurile mele de viitor s-au ruinat.

Înainte să merg la şcoală, livrez ziare. Într-o dimineaţă am lăsat un ziar greşit la apartamentul unei cliente.

Imediat, femeia a deschis uşa şi a început să mă certe pentru greşeală. Mi-am cerut scuze şi i-am spus că îi voi aduce ziarul bun în cel mai scurt timp posibil. În 15 minute am fost înapoi cu ziarul femeii.

Ea se calmase şi şi-a cerut scuze pentru modul în care reacţionase. M-a invitat să stăm de vorbă. I-am povestit despre situaţia mea familială: mama m-a crescut singură şi tata nu vine niciodată în vizită. Aşadar, banii pe care îi câştig din livratul ziarelor sunt importanţi pentru mine.

Am stat mai mult de vorbă şi ea a devenit foarte prietenoasă. Când m-a întrebat câţi ani am i-am spus adevărul, iar ea, mi-a mărturisit că are 27 de ani.

Când mă pregăteam să plec, femeia a venit lângă mine, m-a luat în braţe şi a început să mă sărute.

Eu aveam o iubită, dar momentul a fost atât de excitant încât nu am rezistat. Am mers în dormitor şi am făcut sex. A fost minunat.

Asta s-a întâmplat acum o lună. Recent, când voiam să-i livrez ziarul, a deschis uşa şi a spus că trebuie să îmi zică ceva.

Mi-a spus că ea crede că este însărcinată şi că e sigură cu eu sunt tatăl copilului.

Sunt disperat şi nu ştiu ce să fac. Sunt prea tânăr să devin tată. Şi mi-e teamă că toate visurile mi se vor ruina”, a povestit tânărul pentru The Sun.