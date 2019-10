Luni, un alpinist din Japonia a dorit să-şi împărtăşească experienţa sa de pe muntele Fuji aşa că a transmis Live pe Youtube. În timp c eînainta, le poveste urmăritorilor ce sentimente are: „Degetele mă dor îngrozitor, dar trebuie să folosesc telefonul. Ar fi trebuit să am cu mine un pachet fierbinte", se aude tânărul spunând în înregistrare.

Autorităţile cred că tânărul ar fi ajuns până aproape de munte, deoarece calea era din ce în ce mai îngustă şi mai abruptă.

„Acest loc este alunecos şi devine periculos. Încerc să merg pe lângă stânci, este un drum foarte abrupt”, a spus tânărul. Apoi, după „Stai, alunec”, transmisiuna s-a încheiat.

Urmăritorii live-ului au alertat autorităţole. Salvamontiştii au găsit a doua zi un cadavru la 3.000 de metri altitudine, dar încă nu se ştie dacă este chiar alpinistul care a transmis Live-ul.