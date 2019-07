Curatoriată de binecunoscutul fotograf Marco Delogu, directorul Institutului Cultural Italian din Londra, şi deschisă în galeria Brâncuşi de la sediul ICR Londra până pe 8 septembrie, expoziţia redă, prin fotografii de mari dimensiuni, liniştea regăsită de autor în spaţiile nelocuite. Fotografiile lui Paul Arion sunt rezultatul pasiunii sale pentru captarea în imagini a concepţiei personale asupra lumii, surprinse cu un ochi desăvârşit în ceea ce priveşte compoziţia, încadrarea şi lumina.

Expoziţia va fi deschisă de Magda Stroe, coordonatorul activităţii ICR Londra, şi va fi prefaţată de o conversaţie între artist şi curatorul proiectului.

Paul Arion este un artist vizual stabilit la Londra şi a câştigat, împreună cu echipa sa, trei premii Oscar pentru efecte vizuale ("Cartea junglei", "Blade Runner 2049" şi "First Man").

Paul Arion s-a născut la Sibiu, iar, la vârsta de 12 ani, imediat după Revoluţie, s-a mutat în Germania. A revenit la Sibiu, unde a absolvit liceul şi Universitatea "Lucian Blaga". În 2001 s-a mutat în Canada, unde a început să lucreze pentru Core Digital Pictures şi Core Feature Animation, companii ce creează efectele vizuale în lungmetraje. În această perioadă a lucrat la mai multe proiecte cinematografice, precum "Silent Hill", "Ant Bully", "The Tudors" şi "The Wild", un lungmetraj produs de Walt Disney. Ȋn 2008 a decis să se stabilească la Londra, unde a început să colaboreze cu Moving Picture Company, contribuind, astfel, la crearea unor filme precum "Prince of Persia", "Clash Of The Titans", "Superman: Man of Steel", "Chronicles of Narnia", "X-Men First Class", "300", "Maleficent", "Harry Potter", "Total Recall" şi "Prometheus".

În 2015, la Hollywood, a colaborat la producerea filmului "Cartea junglei", distins cu premiul Oscar pentru efecte vizuale. La scurt timp după aceasta a preluat rolul de director global al layout-ului în cadrul companiei DNEG, conducând cinci studiouri - două în Canada, unul în Marea Britanie şi două în India. Ȋn prezent, împreună cu echipa sa, Paul Arion continuă să colaboreze la producerea unor filme ce se bucură de succes mondial.

Foto: Paul Arion/ Facebook