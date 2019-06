Mama copilului în vârstă de 13 luni a povestit că a spălat nişte vase, în apartamentul iubitului ei, după care s-a întors şi şi-a văzut copilul în uscătorul de rufe.



Aceasta a plâns şi a reacţionat imediat la ţipetele disperate ale micuţei, după ce bărbatul a scos-o din maşina de uscat haine.



„Spălam nişte vase şi el a făcut o glumă, a spus că o va băga în uscător. Nu am crezut că vorbeşte serios. Am auzit o uşă închizându-se, am auzit zgomotul făcut de uscător şi am văzut-o pe fiica mea în interiorul cuvei”, a povestit mama îngrozită, potrivit dailystar.co.uk.



Mama fetiţei a auzit două „plânsete” înainte ca Dunn să scoată copilul din uscător: „A spus că nu şi-a dat seama că aparatul este pornit, dar eu am auzit când i-a dat drumul. Am încercat să o scot din uscător, dar el nu m-a lăsat”.



Femeia a mai declarat că bebeluşul „a plâns încontinuu”, după ce a fost scos din uscătorul de rufe.



Dunn nu avea însă nicio emoţie: „Nu a manifestat niciun gest. Am fost şocată. Am fost foarte furioasă”, a spus femeia.



Dunn neagă trei acuzaţii de abuz asupra copilului, pe care le-ar fi comis în intervalul decembrie 2017-ianuarie 2018.



Într-unul din cazuri, bărbatul este acuzat că a lovit copilul în cap şi l-a muşcat de mână. Fetiţa a fost dusă cu ambulanţa la Spitalul Ninewells, din Dundee, după ce a fost în grija lui Dunn, în 8 ianuarie 2018.



Femeia a aflat de la doctori că fetiţa avea fracturi craniene şi a găsit semne de violenţă pe corpul acesteia.



Dunn i-a dat un mesaj mamei, în acea zi, în care i-a spus că bebeluşul s-a lovit la nas, în timp ce se juca în cărucior. „Este atât de supărată de când s-a lovit la nas, ce păcat”, a scris Dunn în mesajul respectiv.



